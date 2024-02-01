https://ria.ru/20240201/gibel-1924881789.html

На серой ветке московского метро погиб человек, упавший на рельсы

На серой ветке московского метро погиб человек, упавший на рельсы - РИА Новости, 01.02.2024

На серой ветке московского метро погиб человек, упавший на рельсы

Человек погиб после падения на рельсы на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T18:12

2024-02-01T18:12

2024-02-01T18:13

происшествия

москва

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Человек погиб после падения на рельсы на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее Telegram-канал столичного департамента транспорта сообщил, что поезда едут с увеличенными интервалами на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии из-за человека на пути. "Упавший на пути оказался под поездом, погиб", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что инцидент произошел на станции "Чеховская", а не "Серпуховская".

https://ria.ru/20240127/sk-1923833346.html

https://ria.ru/20240121/peshekhod-1922665928.html

москва

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происшествия, москва