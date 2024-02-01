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На серой ветке московского метро погиб человек, упавший на рельсы - РИА Новости, 01.02.2024
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18:12 01.02.2024 (обновлено: 18:13 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/gibel-1924881789.html
На серой ветке московского метро погиб человек, упавший на рельсы
На серой ветке московского метро погиб человек, упавший на рельсы - РИА Новости, 01.02.2024
На серой ветке московского метро погиб человек, упавший на рельсы
Человек погиб после падения на рельсы на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:12
2024-02-01T18:13
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Человек погиб после падения на рельсы на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее Telegram-канал столичного департамента транспорта сообщил, что поезда едут с увеличенными интервалами на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии из-за человека на пути. "Упавший на пути оказался под поездом, погиб", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что инцидент произошел на станции "Чеховская", а не "Серпуховская".
https://ria.ru/20240127/sk-1923833346.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На серой ветке московского метро погиб человек, упавший на рельсы

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы погиб человек, упавший на рельсы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Человек погиб после падения на рельсы на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее Telegram-канал столичного департамента транспорта сообщил, что поезда едут с увеличенными интервалами на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии из-за человека на пути.
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"Упавший на пути оказался под поездом, погиб", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что инцидент произошел на станции "Чеховская", а не "Серпуховская".
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