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Ленобласть, Белгород: немецкий генерал призвал к ударам по России - РИА Новости, 01.02.2024
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06:02 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/general-1924710870.html
Ленобласть, Белгород: немецкий генерал призвал к ударам по России
Ленобласть, Белгород: немецкий генерал призвал к ударам по России - РИА Новости, 01.02.2024
Ленобласть, Белгород: немецкий генерал призвал к ударам по России
Генерал бундесвера в отставке Эрхард Бюлер поддержал в эфире подкаста телерадиокомпании MDR украинские удары по российским регионам. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T06:02
2024-02-01T06:02
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Генерал бундесвера в отставке Эрхард Бюлер поддержал в эфире подкаста телерадиокомпании MDR украинские удары по российским регионам.Бюлера попросили прокомментировать заявления командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы о том, что Киев "выиграл бы гораздо быстрее", если бы Запад разрешил ВСУ наносить удары своими дальнобойными системами по территории в глубине России.Как заявил генерал, украинский вице-адмирал, "конечно, прав" в том, что Киев должен иметь возможность "противостоять военным угрозам" на новых российских территориях, а также в районах Курска, Белгорода, Ленинградской области и других регионах."Все, что находится в глубине России, - все это законные цели", - утверждает он.Говоря о претензиях Неижпапы на западные ограничения, он указал, что военные на Западе играют в "политическом пространстве", а политики из-за угрозы эскалации не хотят, чтобы их оружие использовалось в глубине России. При этом он заявил, что украинские удары по российским регионам не решат исход конфликта.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.Эксперт по международным отношениям Колумбийского университета и обозреватель американского журнала Time Ян Бреммер ранее заявил, что из-за сомнений в готовности Запада поддерживать Украину Владимир Зеленский будет пытаться все больше обострять конфликт, проводя более рискованные акции против России.Как заявил накануне президент Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами, Россия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине. По его, словам, эта зона должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность от обстрелов дальнобойными орудиями иностранного производства, которые применяют украинские власти по мирным городам.
https://ria.ru/20240107/bavariya-1920071184.html
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в мире, россия, украина, алексей неижпапа, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Алексей Неижпапа, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Ленобласть, Белгород: немецкий генерал призвал к ударам по России

Немецкий генерал Бюлер назвал законными удары ВСУ по центральной части России

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Генерал бундесвера в отставке Эрхард Бюлер поддержал в эфире подкаста телерадиокомпании MDR украинские удары по российским регионам.
Бюлера попросили прокомментировать заявления командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы о том, что Киев "выиграл бы гораздо быстрее", если бы Запад разрешил ВСУ наносить удары своими дальнобойными системами по территории в глубине России.
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Как заявил генерал, украинский вице-адмирал, "конечно, прав" в том, что Киев должен иметь возможность "противостоять военным угрозам" на новых российских территориях, а также в районах Курска, Белгорода, Ленинградской области и других регионах.
"Все, что находится в глубине России, - все это законные цели", - утверждает он.
Говоря о претензиях Неижпапы на западные ограничения, он указал, что военные на Западе играют в "политическом пространстве", а политики из-за угрозы эскалации не хотят, чтобы их оружие использовалось в глубине России. При этом он заявил, что украинские удары по российским регионам не решат исход конфликта.
ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.
Эксперт по международным отношениям Колумбийского университета и обозреватель американского журнала Time Ян Бреммер ранее заявил, что из-за сомнений в готовности Запада поддерживать Украину Владимир Зеленский будет пытаться все больше обострять конфликт, проводя более рискованные акции против России.
Как заявил накануне президент Владимир Путин в ходе встречи с доверенными лицами, Россия будет отодвигать демилитаризованную зону на Украине. По его, словам, эта зона должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность от обстрелов дальнобойными орудиями иностранного производства, которые применяют украинские власти по мирным городам.
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