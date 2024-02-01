Рейтинг@Mail.ru
Глава "Врачей без границ" отметил систематичность атак на больницы в Газе - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:02 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/gaza-1924700808.html
Глава "Врачей без границ" отметил систематичность атак на больницы в Газе
Глава "Врачей без границ" отметил систематичность атак на больницы в Газе - РИА Новости, 01.02.2024
Глава "Врачей без границ" отметил систематичность атак на больницы в Газе
Глава организации "Врачи без границ" (MSF) Лео Канс заявил, что удары израильской армии по сектору Газа носят неизбирательный характер, а атаки по медицинским... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T02:02
2024-02-01T02:02
израиль
россия
палестина
владимир путин
врачи без границ
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905116643_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_944e17fde024f3430f38968a714b8c88.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Глава организации "Врачи без границ" (MSF) Лео Канс заявил, что удары израильской армии по сектору Газа носят неизбирательный характер, а атаки по медицинским учреждениям - систематический. "С самого начала войны происходили систематические нападения на медицинские учреждения, что является беспрецедентным явлением для MSF", - рассказал Канс в интервью агентству Франс Пресс. Глава организации отметил, что, по самым скромным оценкам, каждый день убивают около 150 женщин и детей, и эта цифра должна ужаснуть и встревожить все международное сообщество. "Среди пациентов больниц я видел большинство женщин и детей. Мы видим такое впервые, хотя мы с коллегами работали и в других условиях военных конфликтов: в Афганистане, Сирии, Южном Судане. Для нас это явное доказательство того, что удары носят неизбирательный характер", - добавил Канс. По словам главы MSF, организация делает лишь один процент того, что могла была, если бы не ограничения доступа со стороны Израиля. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября, по данным минздрава Палестины, возросло до 25,9 тысячи, более 64 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240201/gaza-1924698115.html
https://ria.ru/20240131/guterresh-1924661398.html
израиль
россия
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905116643_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_b0c999a81689d80fde58da4f52c8a1a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, россия, палестина, владимир путин, врачи без границ, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, в мире
Израиль, Россия, Палестина, Владимир Путин, Врачи без границ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, ООН, В мире
Глава "Врачей без границ" отметил систематичность атак на больницы в Газе

Глава MSF Канс: удары по больницам в Газе носят систематический характер

© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкТерритория больницы Аль-Шифы в городе Газа
Территория больницы Аль-Шифы в городе Газа - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
Территория больницы Аль-Шифы в городе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Глава организации "Врачи без границ" (MSF) Лео Канс заявил, что удары израильской армии по сектору Газа носят неизбирательный характер, а атаки по медицинским учреждениям - систематический.
«
"С самого начала войны происходили систематические нападения на медицинские учреждения, что является беспрецедентным явлением для MSF", - рассказал Канс в интервью агентству Франс Пресс.
Глава организации отметил, что, по самым скромным оценкам, каждый день убивают около 150 женщин и детей, и эта цифра должна ужаснуть и встревожить все международное сообщество.
"Среди пациентов больниц я видел большинство женщин и детей. Мы видим такое впервые, хотя мы с коллегами работали и в других условиях военных конфликтов: в Афганистане, Сирии, Южном Судане. Для нас это явное доказательство того, что удары носят неизбирательный характер", - добавил Канс.
По словам главы MSF, организация делает лишь один процент того, что могла была, если бы не ограничения доступа со стороны Израиля.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Боррель назвал происходящее в Газе шрамом на общей совести
01:07
Число погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября, по данным минздрава Палестины, возросло до 25,9 тысячи, более 64 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Решения Международного суда по Газе должны исполняться, заявил Гутерреш
Вчера, 19:06
 
ИзраильРоссияПалестинаВладимир ПутинВрачи без границОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала