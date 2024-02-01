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В Приднестровье пожаловались на нехватку российского газа - РИА Новости, 01.02.2024
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06:35 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/gaz-1924713136.html
В Приднестровье пожаловались на нехватку российского газа
В Приднестровье пожаловались на нехватку российского газа - РИА Новости, 01.02.2024
В Приднестровье пожаловались на нехватку российского газа
Приднестровью не хватает объемов поставок российского газа, в том числе для работы ряда предприятий, заявил РИА Новости первый зампредседателя правительства,... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T06:35
2024-02-01T06:35
молдавия
экономика
кишинев
газпром
молдовагаз
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Приднестровью не хватает объемов поставок российского газа, в том числе для работы ряда предприятий, заявил РИА Новости первый зампредседателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской республики Сергей Оболоник. "Мы отмечаем, что те объемы, которые сложились в течение последних двух лет, недостаточны для полноценного обеспечения Приднестровья природным газом в зимний период. Среднесуточный объем в 5,7 миллиона кубических метров, к сожалению, при понижении температур, необходимости осуществления деятельности теплоэнергетических предприятий не позволяет удовлетворить все потребности", - сказал Оболоник. Он обратил внимание на то, что в Приднестровье действует достаточно большой промышленный комплекс. По его словам, в непризнанной республике в приоритетном режиме природный газ направляется для удовлетворения нужд населения и работы системы теплоэнергетики. "В настоящий момент такие предприятия, как Рыбницкий цементный комбинат, кирпичный завод, мы не в состоянии удовлетворить по заявкам на природный газ. Металлургический завод работает в минимальной своей потребности в целях сохранения предприятия. В общем, ситуация достаточно тяжелая. Мы нуждаемся в объемах газа. Мы могли бы производить, есть спрос на электроэнергию, на производство электроэнергии Молдавской ГРЭС больше, чем мы выгружаем сейчас", - отметил Оболоник. Согласно контракту, "Газпром" ежемесячно поставляет Молдавии 5,7 миллиона кубометров природного газа. Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза". С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома".
https://ria.ru/20240117/gas-1921955739.html
молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
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молдавия, экономика, кишинев, газпром, молдовагаз, приднестровская молдавская республика
Молдавия, Экономика, Кишинев, Газпром, Молдовагаз, Приднестровская Молдавская Республика
В Приднестровье пожаловались на нехватку российского газа

Министр минэкономразвития ПМР Оболоник пожаловался на нехватку российского газа

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВключенная газовая конфорка
Включенная газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Включенная газовая конфорка. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Приднестровью не хватает объемов поставок российского газа, в том числе для работы ряда предприятий, заявил РИА Новости первый зампредседателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской республики Сергей Оболоник.
«
"Мы отмечаем, что те объемы, которые сложились в течение последних двух лет, недостаточны для полноценного обеспечения Приднестровья природным газом в зимний период. Среднесуточный объем в 5,7 миллиона кубических метров, к сожалению, при понижении температур, необходимости осуществления деятельности теплоэнергетических предприятий не позволяет удовлетворить все потребности", - сказал Оболоник.
Он обратил внимание на то, что в Приднестровье действует достаточно большой промышленный комплекс. По его словам, в непризнанной республике в приоритетном режиме природный газ направляется для удовлетворения нужд населения и работы системы теплоэнергетики.
"В настоящий момент такие предприятия, как Рыбницкий цементный комбинат, кирпичный завод, мы не в состоянии удовлетворить по заявкам на природный газ. Металлургический завод работает в минимальной своей потребности в целях сохранения предприятия. В общем, ситуация достаточно тяжелая. Мы нуждаемся в объемах газа. Мы могли бы производить, есть спрос на электроэнергию, на производство электроэнергии Молдавской ГРЭС больше, чем мы выгружаем сейчас", - отметил Оболоник.
Согласно контракту, "Газпром" ежемесячно поставляет Молдавии 5,7 миллиона кубометров природного газа. Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза". С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома".
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