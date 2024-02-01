https://ria.ru/20240201/gaz-1924713136.html

В Приднестровье пожаловались на нехватку российского газа

В Приднестровье пожаловались на нехватку российского газа - РИА Новости, 01.02.2024

В Приднестровье пожаловались на нехватку российского газа

Приднестровью не хватает объемов поставок российского газа, в том числе для работы ряда предприятий, заявил РИА Новости первый зампредседателя правительства,... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T06:35

2024-02-01T06:35

2024-02-01T06:35

молдавия

экономика

кишинев

газпром

молдовагаз

приднестровская молдавская республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923478936_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_d84ebb7e229f22dac61dfcec74016103.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Приднестровью не хватает объемов поставок российского газа, в том числе для работы ряда предприятий, заявил РИА Новости первый зампредседателя правительства, министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской республики Сергей Оболоник. "Мы отмечаем, что те объемы, которые сложились в течение последних двух лет, недостаточны для полноценного обеспечения Приднестровья природным газом в зимний период. Среднесуточный объем в 5,7 миллиона кубических метров, к сожалению, при понижении температур, необходимости осуществления деятельности теплоэнергетических предприятий не позволяет удовлетворить все потребности", - сказал Оболоник. Он обратил внимание на то, что в Приднестровье действует достаточно большой промышленный комплекс. По его словам, в непризнанной республике в приоритетном режиме природный газ направляется для удовлетворения нужд населения и работы системы теплоэнергетики. "В настоящий момент такие предприятия, как Рыбницкий цементный комбинат, кирпичный завод, мы не в состоянии удовлетворить по заявкам на природный газ. Металлургический завод работает в минимальной своей потребности в целях сохранения предприятия. В общем, ситуация достаточно тяжелая. Мы нуждаемся в объемах газа. Мы могли бы производить, есть спрос на электроэнергию, на производство электроэнергии Молдавской ГРЭС больше, чем мы выгружаем сейчас", - отметил Оболоник. Согласно контракту, "Газпром" ежемесячно поставляет Молдавии 5,7 миллиона кубометров природного газа. Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза". С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома".

https://ria.ru/20240117/gas-1921955739.html

молдавия

кишинев

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, экономика, кишинев, газпром, молдовагаз, приднестровская молдавская республика