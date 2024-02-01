https://ria.ru/20240201/gaubitsa-1924709872.html

Артиллерия уничтожила на Купянском направлении гаубицу ВСУ производства США

Артиллерия уничтожила на Купянском направлении гаубицу ВСУ производства США - РИА Новости, 01.02.2024

Артиллерия уничтожила на Купянском направлении гаубицу ВСУ производства США

Расчет буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил буксируемую гаубицу М-777 ВСУ американского производства... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T05:34

2024-02-01T05:34

2024-02-01T05:34

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ЛУГАНСК, 1 фев – РИА Новости. Расчет буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил буксируемую гаубицу М-777 ВСУ американского производства на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На одном из участков фронта на купянском направлении разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневой позиции буксируемой гаубицы М-777 ВСУ... Расчет "Гиацинта" незамедлительно осуществил наведение орудия и в ходе контрбатарейной борьбы беглым огнем уничтожил буксируемую гаубицу М-777 ВСУ американского производства вместе с личным составом", - сообщили в МО. В оборонном ведомстве отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированной цели.

https://ria.ru/20240131/artustanovka-1924485157.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире