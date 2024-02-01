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Артиллерия уничтожила на Купянском направлении гаубицу ВСУ производства США
Артиллерия уничтожила на Купянском направлении гаубицу ВСУ производства США - РИА Новости, 01.02.2024
Артиллерия уничтожила на Купянском направлении гаубицу ВСУ производства США
Расчет буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил буксируемую гаубицу М-777 ВСУ американского производства... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T05:34
2024-02-01T05:34
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ЛУГАНСК, 1 фев – РИА Новости. Расчет буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил буксируемую гаубицу М-777 ВСУ американского производства на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На одном из участков фронта на купянском направлении разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневой позиции буксируемой гаубицы М-777 ВСУ... Расчет "Гиацинта" незамедлительно осуществил наведение орудия и в ходе контрбатарейной борьбы беглым огнем уничтожил буксируемую гаубицу М-777 ВСУ американского производства вместе с личным составом", - сообщили в МО. В оборонном ведомстве отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированной цели.
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Артиллерия уничтожила на Купянском направлении гаубицу ВСУ производства США
Расчет "Гиацинта-Б" уничтожил под Купянском гаубицу М-777 ВСУ производства США
ЛУГАНСК, 1 фев – РИА Новости. Расчет буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил буксируемую гаубицу М-777 ВСУ американского производства на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"На одном из участков фронта на купянском направлении разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневой позиции буксируемой гаубицы М-777 ВСУ... Расчет "Гиацинта" незамедлительно осуществил наведение орудия и в ходе контрбатарейной борьбы беглым огнем уничтожил буксируемую гаубицу М-777 ВСУ американского производства вместе с личным составом", - сообщили в МО.
Спецназ "Ланцетом" уничтожил артустановку ВСУ западного производства
В оборонном ведомстве отметили, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированной цели.