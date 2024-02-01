https://ria.ru/20240201/fssp-1924838281.html

У чиновников с неподтвержденными доходами изъяли триллион ценных бумаг

У чиновников с неподтвержденными доходами изъяли триллион ценных бумаг - РИА Новости, 01.02.2024

У чиновников с неподтвержденными доходами изъяли триллион ценных бумаг

Российские судебные приставы за 2023 год изъяли и передали в доход государства более 1 триллиона ценных бумаг, приобретенных чиновниками на неподтвержденные... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T16:10

2024-02-01T16:10

2024-02-01T16:10

происшествия

дмитрий аристов

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские судебные приставы за 2023 год изъяли и передали в доход государства более 1 триллиона ценных бумаг, приобретенных чиновниками на неподтвержденные доходы, рассказал журналистам директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. "Активно занимаемся исполнением судебных решений по изъятию коррупционного имущества. В 2023 году нами изъято более 1 триллиона ценных бумаг и 10 тысяч объектов коррупционного имущества", - сказал он. В октябре Генпрокуратура сообщала, что прокуроры за девять месяцев 2023 года добились изъятия у российских чиновников незаконно полученного имущества более чем на 130 миллиардов рублей, а за 2022 год у чиновников отобрали имущество, приобретенное на неподтвержденных доходы, более чем на 250 миллиардов рублей.

https://realty.ria.ru/20231127/imuschestvo-1912160091.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия