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У чиновников с неподтвержденными доходами изъяли триллион ценных бумаг
У чиновников с неподтвержденными доходами изъяли триллион ценных бумаг - РИА Новости, 01.02.2024
У чиновников с неподтвержденными доходами изъяли триллион ценных бумаг
Российские судебные приставы за 2023 год изъяли и передали в доход государства более 1 триллиона ценных бумаг, приобретенных чиновниками на неподтвержденные... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:10
2024-02-01T16:10
2024-02-01T16:10
происшествия
дмитрий аристов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские судебные приставы за 2023 год изъяли и передали в доход государства более 1 триллиона ценных бумаг, приобретенных чиновниками на неподтвержденные доходы, рассказал журналистам директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. "Активно занимаемся исполнением судебных решений по изъятию коррупционного имущества. В 2023 году нами изъято более 1 триллиона ценных бумаг и 10 тысяч объектов коррупционного имущества", - сказал он. В октябре Генпрокуратура сообщала, что прокуроры за девять месяцев 2023 года добились изъятия у российских чиновников незаконно полученного имущества более чем на 130 миллиардов рублей, а за 2022 год у чиновников отобрали имущество, приобретенное на неподтвержденных доходы, более чем на 250 миллиардов рублей.
https://realty.ria.ru/20231127/imuschestvo-1912160091.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия
Происшествия, Дмитрий Аристов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Россия
У чиновников с неподтвержденными доходами изъяли триллион ценных бумаг
ФССП изъяла триллион ценных бумаг у чиновников с неподтвержденными доходами в РФ
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские судебные приставы за 2023 год изъяли и передали в доход государства более 1 триллиона ценных бумаг, приобретенных чиновниками на неподтвержденные доходы, рассказал журналистам директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.
«
"Активно занимаемся исполнением судебных решений по изъятию коррупционного имущества. В 2023 году нами изъято более 1 триллиона ценных бумаг и 10 тысяч объектов коррупционного имущества", - сказал он.
В октябре Генпрокуратура сообщала, что прокуроры за девять месяцев 2023 года добились изъятия у российских чиновников незаконно полученного имущества более чем на 130 миллиардов рублей, а за 2022 год у чиновников отобрали имущество, приобретенное на неподтвержденных доходы, более чем на 250 миллиардов рублей.
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