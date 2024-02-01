https://ria.ru/20240201/frantsiya-1924869117.html

Профсоюзы фермеров во Франции заявили о снятии блокад автотрасс

Профсоюзы фермеров во Франции заявили о снятии блокад автотрасс - РИА Новости, 01.02.2024

Профсоюзы фермеров во Франции заявили о снятии блокад автотрасс

Профсоюзы фермеров во Франции заявили о снятии блокад автотрасс, но готовы повторить акции при невыполнении обещаний правительством. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T17:28

2024-02-01T17:28

2024-02-01T17:49

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ПАРИЖ, 1 фев - РИА Новости. Профсоюзы фермеров во Франции заявили о снятии блокад автотрасс, но готовы повторить акции при невыполнении обещаний правительством.Ведущие профсоюзы аграриев FNSEA и Jeunes Agriculteurs после новых заявлений премьер-министра Габриэля Атталя сообщили, что "изменят форму" протестов, призвав снять блокады автотрасс."Мы решили, что на данный момент, с учётом всего, что было объявлено, нам необходимо сменить форму наших действий. Поэтому мы призываем наши местные представительства прекратить блокады и перейти к другой форме протестов", - сообщил председатель JA Арно Гайо на пресс-конференции, которую транслировал телеканал BFMTV.Находившийся с ним глава FNSEA Арно Руссо заявил, что профсоюзы посмотрят, будут ли обещания правительства выполнены к лету, отметив, что иначе фермеры вновь выйдут на протесты.Ранее в четверг Атталь, в частности, объявил, что государство летом выделит 150 миллионов евро на поддержку фермеров. Средства пойдут, в том числе, на облегчение налоговой нагрузки. Он также заявил, что стремление к продовольственному суверенитету Франции будет закреплено на законодательном уровне.Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html

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