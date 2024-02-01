https://ria.ru/20240201/frantsiya-1924694841.html

В магазинах Франции началась нехватка продуктов из-за протеста фермеров

В магазинах Франции началась нехватка продуктов из-за протеста фермеров - РИА Новости, 01.02.2024

В магазинах Франции началась нехватка продуктов из-за протеста фермеров

Из-за блокады автотрасс протестующими фермерами в магазинах Франции начали заканчиваться различные товары, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T00:17

2024-02-01T00:17

2024-02-01T00:17

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ПАРИЖ, 1 фев - РИА Новости. Из-за блокады автотрасс протестующими фермерами в магазинах Франции начали заканчиваться различные товары, сообщает телеканал BFMTV. Блокада десятка национальных и региональных автотрасс протестующими фермерами сказалась на логистике поставок продовольствия. В первую очередь, в продуктовых стало не хватать свежих овощей. Отчасти это связано с блокадой фермерами складских помещений. Также за последние дни протестующие аграрии уничтожили продукцию нескольких иностранных грузовиков, перевозивших свежие овощи и фрукты. Так, в департаменте Арденны на северо-востоке Франции нет йогуртов, бекона, свежих овощей и фруктов, листьев салата и сэндвичей в упаковках. В департаменте Буш-дю-Рон на юге страны нет хлеба для тостов и свежих продуктов, включая мясо, фрукты и овощи. В Гренобле из некоторых магазинов пропало мясо, рыба и сыры. Ранее профсоюзы аграриев объявили о намерении "блокировать" Париж. В среду группа фермеров попыталась ворваться на крупнейший продовольственный рынок Ранжис под Парижем, 91 человек был задержан. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. Глава МВД страны Жеральд Дарманен ранее заявил, что число протестующих в среду достигло 10 тысяч человек, добавив, что для манифестантов были установлены "красные линии": не въезжать в Париж и не блокировать крупнейший в Европе продуктовый рынок Ранжис.

https://ria.ru/20240130/nedeli-1924467349.html

https://ria.ru/20240129/fermery-1924246374.html

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франция, гренобль, париж, жеральд дарманен, в мире