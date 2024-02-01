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В Госдуме предложили вывешивать флаг России на образовательных учреждениях
В Госдуме предложили вывешивать флаг России на образовательных учреждениях - РИА Новости, 01.02.2024
В Госдуме предложили вывешивать флаг России на образовательных учреждениях
В Госдуму внесли законопроект, обязывающий все образовательные учреждения, а не только школы, вывешивать флаг России, следует из электронной базы Госдумы. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T23:57
2024-02-01T23:57
2024-02-01T23:59
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, обязывающий все образовательные учреждения, а не только школы, вывешивать флаг России, следует из электронной базы Госдумы. Авторами инициативы выступили депутаты ГД во главе с председателем комитета ГД по просвещению Ольгой Казаковой. "В целях укрепления неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности у обучающихся, законопроектом предлагается установить, что Государственный флаг Российской Федерации должен быть вывешен постоянно на зданиях образовательных организаций независимо от форм собственности или установлен постоянно на их территориях: детских садах, школах, колледжах, институтах, университетах и др", - следует из текста пояснительной записки. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
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общество, россия, ольга казакова, госдума рф
Общество, Россия, Ольга Казакова, Госдума РФ
В Госдуме предложили вывешивать флаг России на образовательных учреждениях
В Госдуму внесли законопроект о вывешивании флага в образовательных учреждениях