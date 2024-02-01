https://ria.ru/20240201/fermery-1924796027.html
В Брюсселе протестующие фермеры жгут костры перед зданием Европарламента
В Брюсселе протестующие фермеры жгут костры перед зданием Европарламента - РИА Новости, 01.02.2024
В Брюсселе протестующие фермеры жгут костры перед зданием Европарламента
Европейские фермеры, организовавшие акцию протеста в Брюсселе, развели костры в центре города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:44
2024-02-01T13:44
2024-02-01T14:40
в мире
брюссель
франция
испания
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924797269_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79b2e76928f9022062f6809bc3e971cc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 1 фев — РИА Новости. Европейские фермеры, организовавшие акцию протеста в Брюсселе, развели костры в центре города, передает корреспондент РИА Новости.Огонь горит в том числе перед зданием Европейского парламента на площади Люксембург. Вход к парламенту перегородила полиция. Протестующие и стражи порядка пока ведут себя корректно, полицейские лишь периодически пытаются тушить костры. Один из участников акции рассказал РИА Новости, что намерения применять силу у фермеров нет, но и разъезжаться они пока не собираются. "Мы ждем, что ответят лидеры, потом присмотрим", — сказал он. Несколько улиц, прилегающих к Европейскому кварталу, заставлены тракторами и грузовиками, многие разгружают сено прямо на дороге. Некоторые участники акции даже выставили на проезжей части свою продукцию. Помимо бельгийцев, в центр Брюсселя приехали аграрии из Франции, Испании и других стран ЕС. В последние дни в Евросоюзе нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Как утверждают разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран — членов союза. Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских государств.
https://ria.ru/20240201/evropa-1924638112.html
https://ria.ru/20240131/fermery-1924664983.html
брюссель
франция
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924797269_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9120e3112e29c28f25ce07bdd052d800.jpg
Демонстрация фермеров перед зданием Европарламента в Брюсселе
Демонстрация фермеров перед зданием Европарламента в Брюсселе
2024-02-01T13:44
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, франция, испания, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
В мире, Брюссель, Франция, Испания, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
В Брюсселе протестующие фермеры жгут костры перед зданием Европарламента
Протестующие в Брюсселе фермеры жгут костры и рекламируют свою продукцию
БРЮССЕЛЬ, 1 фев — РИА Новости. Европейские фермеры, организовавшие акцию протеста в Брюсселе, развели костры в центре города, передает корреспондент РИА Новости.
Огонь горит в том числе перед зданием Европейского парламента на площади Люксембург. Вход к парламенту перегородила полиция. Протестующие и стражи порядка пока ведут себя корректно, полицейские лишь периодически пытаются тушить костры.
Один из участников акции рассказал РИА Новости, что намерения применять силу у фермеров нет, но и разъезжаться они пока не собираются.
"Мы ждем, что ответят лидеры, потом присмотрим", — сказал он.
Несколько улиц, прилегающих к Европейскому кварталу, заставлены тракторами и грузовиками, многие разгружают сено прямо на дороге. Некоторые участники акции даже выставили на проезжей части свою продукцию.
Взяли в осаду. Европа вынуждена принять непростое решение
Помимо бельгийцев, в центр Брюсселя приехали аграрии из Франции
, Испании
и других стран ЕС
.
В последние дни в Евросоюзе нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Как утверждают разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии
и стран — членов союза.
Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских государств.
Дети французских фермеров проехали по Страсбургу на игрушечных тракторах