https://ria.ru/20240201/fermery-1924796027.html

В Брюсселе протестующие фермеры жгут костры перед зданием Европарламента

В Брюсселе протестующие фермеры жгут костры перед зданием Европарламента - РИА Новости, 01.02.2024

В Брюсселе протестующие фермеры жгут костры перед зданием Европарламента

Европейские фермеры, организовавшие акцию протеста в Брюсселе, развели костры в центре города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:44

2024-02-01T13:44

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БРЮССЕЛЬ, 1 фев — РИА Новости. Европейские фермеры, организовавшие акцию протеста в Брюсселе, развели костры в центре города, передает корреспондент РИА Новости.Огонь горит в том числе перед зданием Европейского парламента на площади Люксембург. Вход к парламенту перегородила полиция. Протестующие и стражи порядка пока ведут себя корректно, полицейские лишь периодически пытаются тушить костры. Один из участников акции рассказал РИА Новости, что намерения применять силу у фермеров нет, но и разъезжаться они пока не собираются. "Мы ждем, что ответят лидеры, потом присмотрим", — сказал он. Несколько улиц, прилегающих к Европейскому кварталу, заставлены тракторами и грузовиками, многие разгружают сено прямо на дороге. Некоторые участники акции даже выставили на проезжей части свою продукцию. Помимо бельгийцев, в центр Брюсселя приехали аграрии из Франции, Испании и других стран ЕС. В последние дни в Евросоюзе нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Как утверждают разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран — членов союза. Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских государств.

https://ria.ru/20240201/evropa-1924638112.html

https://ria.ru/20240131/fermery-1924664983.html

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Демонстрация фермеров перед зданием Европарламента в Брюсселе Демонстрация фермеров перед зданием Европарламента в Брюсселе 2024-02-01T13:44 true PT0M14S

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Ольга Фомченкова

в мире, брюссель, франция, испания, евросоюз, еврокомиссия, европарламент