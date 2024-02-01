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В Брюсселе протестующие фермеры жгут костры перед зданием Европарламента - РИА Новости, 01.02.2024
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13:44 01.02.2024 (обновлено: 14:40 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/fermery-1924796027.html
В Брюсселе протестующие фермеры жгут костры перед зданием Европарламента
В Брюсселе протестующие фермеры жгут костры перед зданием Европарламента - РИА Новости, 01.02.2024
В Брюсселе протестующие фермеры жгут костры перед зданием Европарламента
Европейские фермеры, организовавшие акцию протеста в Брюсселе, развели костры в центре города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:44
2024-02-01T14:40
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев — РИА Новости. Европейские фермеры, организовавшие акцию протеста в Брюсселе, развели костры в центре города, передает корреспондент РИА Новости.Огонь горит в том числе перед зданием Европейского парламента на площади Люксембург. Вход к парламенту перегородила полиция. Протестующие и стражи порядка пока ведут себя корректно, полицейские лишь периодически пытаются тушить костры. Один из участников акции рассказал РИА Новости, что намерения применять силу у фермеров нет, но и разъезжаться они пока не собираются. "Мы ждем, что ответят лидеры, потом присмотрим", — сказал он. Несколько улиц, прилегающих к Европейскому кварталу, заставлены тракторами и грузовиками, многие разгружают сено прямо на дороге. Некоторые участники акции даже выставили на проезжей части свою продукцию. Помимо бельгийцев, в центр Брюсселя приехали аграрии из Франции, Испании и других стран ЕС. В последние дни в Евросоюзе нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Как утверждают разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран — членов союза. Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских государств.
https://ria.ru/20240201/evropa-1924638112.html
https://ria.ru/20240131/fermery-1924664983.html
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Демонстрация фермеров перед зданием Европарламента в Брюсселе
Демонстрация фермеров перед зданием Европарламента в Брюсселе
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в мире, брюссель, франция, испания, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
В мире, Брюссель, Франция, Испания, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
В Брюсселе протестующие фермеры жгут костры перед зданием Европарламента

Протестующие в Брюсселе фермеры жгут костры и рекламируют свою продукцию

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 1 фев — РИА Новости. Европейские фермеры, организовавшие акцию протеста в Брюсселе, развели костры в центре города, передает корреспондент РИА Новости.
Огонь горит в том числе перед зданием Европейского парламента на площади Люксембург. Вход к парламенту перегородила полиция. Протестующие и стражи порядка пока ведут себя корректно, полицейские лишь периодически пытаются тушить костры.
© AP Photo / Thomas PadillaУчастники акции протеста в Брюсселе
Участники акции протеста в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Thomas Padilla
Участники акции протеста в Брюсселе
Один из участников акции рассказал РИА Новости, что намерения применять силу у фермеров нет, но и разъезжаться они пока не собираются.
"Мы ждем, что ответят лидеры, потом присмотрим", — сказал он.
Несколько улиц, прилегающих к Европейскому кварталу, заставлены тракторами и грузовиками, многие разгружают сено прямо на дороге. Некоторые участники акции даже выставили на проезжей части свою продукцию.
Фермеры жгут шины во время демонстрации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Взяли в осаду. Европа вынуждена принять непростое решение
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Помимо бельгийцев, в центр Брюсселя приехали аграрии из Франции, Испании и других стран ЕС.
В последние дни в Евросоюзе нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Как утверждают разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран — членов союза.
Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских государств.
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