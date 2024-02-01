https://ria.ru/20240201/esminets-1924710515.html

Пентагон заявил об уничтожении в Аденском проливе иранских БПЛА

Пентагон заявил об уничтожении в Аденском проливе иранских БПЛА - РИА Новости, 01.02.2024

Пентагон заявил об уничтожении в Аденском проливе иранских БПЛА

Эсминец США сбил в Аденском проливе запущенную хуситами из Йемена противокорабельную ракету и иранские беспилотники, сообщает центральное командование... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T05:59

2024-02-01T05:59

2024-02-01T05:59

красное море

йемен

сша

ансар алла

министерство обороны сша

военная операция сша и британии в йемене

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Эсминец США сбил в Аденском проливе запущенную хуситами из Йемена противокорабельную ракету и иранские беспилотники, сообщает центральное командование Пентагона. "Хуситы запустили одну противокорабельную ракету из подконтрольных районов Йемена в сторону Аденского пролива. Ракету успешно сбил эсминец США", - говорится в сообщении командования. Спустя 40 минут после этого эсминец "в своих окрестностях сбил три иранских БПЛА", говорится в сообщении. О повреждениях и пострадавших не сообщалось, информирует командование. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240201/khusity-1924697005.html

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красное море, йемен, сша, ансар алла, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене, в мире