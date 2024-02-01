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Пентагон заявил об уничтожении в Аденском проливе иранских БПЛА - РИА Новости, 01.02.2024
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05:59 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/esminets-1924710515.html
Пентагон заявил об уничтожении в Аденском проливе иранских БПЛА
Пентагон заявил об уничтожении в Аденском проливе иранских БПЛА - РИА Новости, 01.02.2024
Пентагон заявил об уничтожении в Аденском проливе иранских БПЛА
Эсминец США сбил в Аденском проливе запущенную хуситами из Йемена противокорабельную ракету и иранские беспилотники, сообщает центральное командование... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T05:59
2024-02-01T05:59
красное море
йемен
сша
ансар алла
министерство обороны сша
военная операция сша и британии в йемене
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Эсминец США сбил в Аденском проливе запущенную хуситами из Йемена противокорабельную ракету и иранские беспилотники, сообщает центральное командование Пентагона. "Хуситы запустили одну противокорабельную ракету из подконтрольных районов Йемена в сторону Аденского пролива. Ракету успешно сбил эсминец США", - говорится в сообщении командования. Спустя 40 минут после этого эсминец "в своих окрестностях сбил три иранских БПЛА", говорится в сообщении. О повреждениях и пострадавших не сообщалось, информирует командование. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240201/khusity-1924697005.html
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красное море, йемен, сша, ансар алла, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене, в мире
Красное море, Йемен, США, Ансар Алла, Министерство обороны США, Военная операция США и Британии в Йемене, В мире
Пентагон заявил об уничтожении в Аденском проливе иранских БПЛА

Пентагон: эсминец США сбил в Аденском проливе ракету хуситов и иранские БПЛА

© Фото : U.S. NavyЭсминец ВМС США USS Gravely
Эсминец ВМС США USS Gravely - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : U.S. Navy
Эсминец ВМС США USS Gravely. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Эсминец США сбил в Аденском проливе запущенную хуситами из Йемена противокорабельную ракету и иранские беспилотники, сообщает центральное командование Пентагона.
«
"Хуситы запустили одну противокорабельную ракету из подконтрольных районов Йемена в сторону Аденского пролива. Ракету успешно сбил эсминец США", - говорится в сообщении командования.
Спустя 40 минут после этого эсминец "в своих окрестностях сбил три иранских БПЛА", говорится в сообщении. О повреждениях и пострадавших не сообщалось, информирует командование.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
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Красное мореЙеменСШААнсар АллаМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Британии в ЙеменеВ мире
 
 
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