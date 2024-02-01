Лидеры стран ЕС сломили Орбана "не пряником, а кнутом", считает источник
ЕС добился от Орбана согласия на финансирование Украины не пряником, а кнутом
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
ВАРШАВА, 1 фев — РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза добились от премьер-министр Венгрии Виктора Орбана согласия на финансирование Украины "не пряником, а кнутом", заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.
В четверг все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Венгрия блокировала большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро и пять миллиардов из "Европейского фонда мира" на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
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"На сегодняшнем саммите все понимали, что Орбан приехал для того, чтобы опять что-то выторговать для себя, для Венгрии, какие-то исключения из общих правил, финансово-экономические послабления. Всем это давно надоело, все понимали, что Виктор Орбан не остановится в своих желаниях, а Украина его вообще мало интересует, поэтому переговоры решено было вести жестко", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, "вместо предложений, которые должны были умаслить венгерского премьера, он услышал граничащие с угрозами обещания лишить его действующих до сих пор преференций и даже ужесточить ряд моментов в общем регулировании не в пользу Венгрии".
"Все были настроены очень решительно, но в итоге на Орбана удалось повлиять не пряником, а лишь кнутом", — заключил источник.
При этом он не стал уточнять, какими мерами конкретно угрожали Орбану европейские лидеры, сославшись на тайну переговоров.
Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65 процентов обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.