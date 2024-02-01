Рейтинг@Mail.ru
Лидеры стран ЕС сломили Орбана "не пряником, а кнутом", считает источник - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 01.02.2024 (обновлено: 18:52 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/es-1924820676.html
Лидеры стран ЕС сломили Орбана "не пряником, а кнутом", считает источник
Лидеры стран ЕС сломили Орбана "не пряником, а кнутом", считает источник - РИА Новости, 01.02.2024
Лидеры стран ЕС сломили Орбана "не пряником, а кнутом", считает источник
Лидеры стран Евросоюза добились от премьер-министр Венгрии Виктора Орбана согласия на финансирование Украины "не пряником, а кнутом", заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T15:13
2024-02-01T18:52
в мире
венгрия
украина
будапешт
виктор орбан
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_274:249:2048:1247_1920x0_80_0_0_69ec46e2a77fb53217e0dd5ef43f1966.jpg
ВАРШАВА, 1 фев — РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза добились от премьер-министр Венгрии Виктора Орбана согласия на финансирование Украины "не пряником, а кнутом", заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров. В четверг все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Венгрия блокировала большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро и пять миллиардов из "Европейского фонда мира" на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. &quot;На сегодняшнем саммите все понимали, что Орбан приехал для того, чтобы опять что-то выторговать для себя, для Венгрии, какие-то исключения из общих правил, финансово-экономические послабления. Всем это давно надоело, все понимали, что Виктор Орбан не остановится в своих желаниях, а Украина его вообще мало интересует, поэтому переговоры решено было вести жестко&quot;, — рассказал собеседник агентства.По его словам, "вместо предложений, которые должны были умаслить венгерского премьера, он услышал граничащие с угрозами обещания лишить его действующих до сих пор преференций и даже ужесточить ряд моментов в общем регулировании не в пользу Венгрии". "Все были настроены очень решительно, но в итоге на Орбана удалось повлиять не пряником, а лишь кнутом", — заключил источник. При этом он не стал уточнять, какими мерами конкретно угрожали Орбану европейские лидеры, сославшись на тайну переговоров. Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65 процентов обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924801071.html
венгрия
украина
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_329:144:1903:1324_1920x0_80_0_0_9289ee343a399d943011bae9e87528c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, будапешт, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия
Лидеры стран ЕС сломили Орбана "не пряником, а кнутом", считает источник

ЕС добился от Орбана согласия на финансирование Украины не пряником, а кнутом

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 фев — РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза добились от премьер-министр Венгрии Виктора Орбана согласия на финансирование Украины "не пряником, а кнутом", заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.
В четверг все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Венгрия блокировала большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро и пять миллиардов из "Европейского фонда мира" на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
«

"На сегодняшнем саммите все понимали, что Орбан приехал для того, чтобы опять что-то выторговать для себя, для Венгрии, какие-то исключения из общих правил, финансово-экономические послабления. Всем это давно надоело, все понимали, что Виктор Орбан не остановится в своих желаниях, а Украина его вообще мало интересует, поэтому переговоры решено было вести жестко", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, "вместо предложений, которые должны были умаслить венгерского премьера, он услышал граничащие с угрозами обещания лишить его действующих до сих пор преференций и даже ужесточить ряд моментов в общем регулировании не в пользу Венгрии".
"Все были настроены очень решительно, но в итоге на Орбана удалось повлиять не пряником, а лишь кнутом", — заключил источник.
При этом он не стал уточнять, какими мерами конкретно угрожали Орбану европейские лидеры, сославшись на тайну переговоров.
Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65 процентов обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Средства ЕС для Венгрии останутся замороженными, пишут СМИ
Вчера, 14:01
 
В миреВенгрияУкраинаБудапештВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала