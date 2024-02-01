https://ria.ru/20240201/es-1924789283.html

Евросоюз договорился выделить Украине 50 миллиардов евро

Евросоюз договорился выделить Украине 50 миллиардов евро - РИА Новости, 01.02.2024

Евросоюз договорился выделить Украине 50 миллиардов евро

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились предоставить Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:31

2024-02-01T13:31

2024-02-01T14:24

в мире

украина

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 1 фев — РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились предоставить Украине 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети X."Все 27 лидеров согласовали дополнительные 50 миллиардов евро на поддержку Украины в рамках многолетнего бюджета ЕС. Это обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины. ЕС сохраняет лидерство и ответственность в поддержке Украины", — говорится в сообщении.По данным СМИ, участники саммита договорились ежегодно обсуждать выделение Киеву денег и в случае необходимости пересмотреть помощь через два года.Как написал в соцсетях премьер-министр Польши Дональд Туск, главу венгерского правительства "Виктора Орбана удалось убедить".Позиция Будапешта оставалась главным препятствием для выделения денег Украине из бюджета ЕС. Как выяснила газета Financial Times, европейские лидеры на саммите могли публично объявить о неконструктивном поведении Орбана и отказать Венгрии в разморозке средств из европейских фондов.Как подчеркнул сам Орбан, такое развитие событий привело бы к армагеддону. Он заявил, что европейцам 50 миллиардов евро нужны не меньше, чем украинцам, но предложил компромисс — не выделять всю сумму сразу на четыре года, а утверждать финансирование для Киева ежегодно и единогласно.

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924791015.html

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в мире, украина, евросоюз