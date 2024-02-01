https://ria.ru/20240201/es-1924784827.html

В ЕС заговорили о войне с Россией, пишут СМИ

В ЕС заговорили о войне с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 01.02.2024

В ЕС заговорили о войне с Россией, пишут СМИ

Главы стран Евросоюза опасаются начала конфликта с Россией в случае победы Москвы над Киевом, поэтому угрожают Венгрии ограничить ее права в ЕС из-за позиции по РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:14

2024-02-01T13:14

2024-02-01T13:14

в мире

россия

германия

украина

борис писториус

мария захарова

евросоюз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Главы стран Евросоюза опасаются начала конфликта с Россией в случае победы Москвы над Киевом, поэтому угрожают Венгрии ограничить ее права в ЕС из-за позиции по выделению средств Украине, передает Wall Street Journal."За этими угрозами стоит растущая обеспокоенность европейских столиц тем, что успех России на Украине может напрямую угрожать безопасности континента", — пишет издание.В то время как Россия успешно показывает себя на поле боя, Украина сталкивается с растущей нехваткой критически важных ресурсов, таких как оружие и боеприпасы, что вызывает в Брюсселе опасения о возможном отступлении обессиленных ВСУ. И европейские лидеры опасаются, что их безопасность находится под угрозой, говорится в статье.Так, ЕС может либо лишить Венгрию права голоса по вопросам финансирования, для чего потребуется поддержка всех остальных лидеров Евросоюза, либо заблокировать оказание стране помощи в размере более 20 миллиардов евро. В этом случае Будапешт может оказаться на грани высокой инфляции, указывается в материале.Западные политики и СМИ на фоне неудач ВСУ все чаще стали делать громкие заявления о готовности России напасть на европейские страны. Так в конце января министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал Берлин осознать опасность военного конфликта с Россией, поэтому Германии необходимо вооружаться.В свою очередь, немецкое издание Bild выпустило материал о том, что Россия могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Автор статьи сослался при этом на некий секретный документ Вооруженных сил ФРГ. В Минобороны Германии не стали комментировать изданию эту информацию перед публикацией, но впоследствии заявили, что "рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны" — это часть повседневной рутины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией сравнила материал таблоида с "мощным прошлогодним гороскопом для рыбы в раке".Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240130/politik-1924429065.html

https://ria.ru/20240131/prodovolstvie-1924582616.html

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в мире, россия, германия, украина, борис писториус, мария захарова, евросоюз, вооруженные силы украины, нато