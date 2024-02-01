https://ria.ru/20240201/es-1924767941.html

СМИ: не все страны ЕС предоставили данные о поставках боеприпасов Украине

СМИ: не все страны ЕС предоставили данные о поставках боеприпасов Украине - РИА Новости, 01.02.2024

СМИ: не все страны ЕС предоставили данные о поставках боеприпасов Украине

Ожидания в ЕС относительно поставок Киеву боеприпасов основаны на неполных данных, поскольку некоторые страны-члены их не предоставили, сообщает газета Guardian РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:20

2024-02-01T12:20

2024-02-01T12:20

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ожидания в ЕС относительно поставок Киеву боеприпасов основаны на неполных данных, поскольку некоторые страны-члены их не предоставили, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что страны сообщества поставят Украине к марту этого года чуть более половины из обещанного миллиона боеприпасов. По информации издания, данные, на которые ориентируется Еврокомиссия, были собраны после того, как ФРГ надавила на Европейскую службу внешних связей. Как пишет газета, Берлин считает, что некоторые страны ЕС, в частности крупные экономики, недостаточно вкладывают в содействие Украине. "Дипломаты подтвердили, что был проведен опрос, но "некоторые страны-члены не предоставили данные", - говорится в сообщении издания. Дипломаты считают, что этот вопрос будет поднят Германией в ходе саммита ЕС. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924753676.html

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в мире, украина, россия, германия, жозеп боррель, сергей лавров, дмитрий песков, евросоюз, нато, еврокомиссия