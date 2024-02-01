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СМИ: не все страны ЕС предоставили данные о поставках боеприпасов Украине - РИА Новости, 01.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/es-1924767941.html
СМИ: не все страны ЕС предоставили данные о поставках боеприпасов Украине
СМИ: не все страны ЕС предоставили данные о поставках боеприпасов Украине - РИА Новости, 01.02.2024
СМИ: не все страны ЕС предоставили данные о поставках боеприпасов Украине
Ожидания в ЕС относительно поставок Киеву боеприпасов основаны на неполных данных, поскольку некоторые страны-члены их не предоставили, сообщает газета Guardian РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T12:20
2024-02-01T12:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
жозеп боррель
сергей лавров
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ожидания в ЕС относительно поставок Киеву боеприпасов основаны на неполных данных, поскольку некоторые страны-члены их не предоставили, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что страны сообщества поставят Украине к марту этого года чуть более половины из обещанного миллиона боеприпасов. По информации издания, данные, на которые ориентируется Еврокомиссия, были собраны после того, как ФРГ надавила на Европейскую службу внешних связей. Как пишет газета, Берлин считает, что некоторые страны ЕС, в частности крупные экономики, недостаточно вкладывают в содействие Украине. "Дипломаты подтвердили, что был проведен опрос, но "некоторые страны-члены не предоставили данные", - говорится в сообщении издания. Дипломаты считают, что этот вопрос будет поднят Германией в ходе саммита ЕС. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, германия, жозеп боррель, сергей лавров, дмитрий песков, евросоюз, нато, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия
СМИ: не все страны ЕС предоставили данные о поставках боеприпасов Украине

Guardian: ожидания ЕС по поставкам Киеву боеприпасов основаны на неполных данных

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ожидания в ЕС относительно поставок Киеву боеприпасов основаны на неполных данных, поскольку некоторые страны-члены их не предоставили, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что страны сообщества поставят Украине к марту этого года чуть более половины из обещанного миллиона боеприпасов.
По информации издания, данные, на которые ориентируется Еврокомиссия, были собраны после того, как ФРГ надавила на Европейскую службу внешних связей. Как пишет газета, Берлин считает, что некоторые страны ЕС, в частности крупные экономики, недостаточно вкладывают в содействие Украине.
«
"Дипломаты подтвердили, что был проведен опрос, но "некоторые страны-члены не предоставили данные", - говорится в сообщении издания.
Дипломаты считают, что этот вопрос будет поднят Германией в ходе саммита ЕС.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Шольц призвал ЕС срочно обсудить увеличение военных поставок Украине
11:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияЖозеп БоррельСергей ЛавровДмитрий ПесковЕвросоюзНАТОЕврокомиссия
 
 
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