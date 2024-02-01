https://ria.ru/20240201/erevan-1924763926.html

В Ереване предъявили обвинение мужчине, осквернившему памятник блокадникам

В Ереване предъявили обвинение мужчине, осквернившему памятник блокадникам - РИА Новости, 01.02.2024

В Ереване предъявили обвинение мужчине, осквернившему памятник блокадникам

Жителю Еревана, осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда в армянской столице, предъявлено обвинение в разжигании ненависти, ему грозит до четырех лет... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:02

2024-02-01T12:02

2024-02-01T12:02

в мире

ереван

армения

ленинград

блокада ленинграда (1941-1944)

сергей копыркин

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ЕРЕВАН, 1 фев - РИА Новости. Жителю Еревана, осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда в армянской столице, предъявлено обвинение в разжигании ненависти, ему грозит до четырех лет лишения свободы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян. "Жителю Еревана, которого обнаружили и доставили в СК, предъявлено обвинение по статье "публичные заявления, направленные на возбуждение или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды, а также распространение с этой целью материалов с использованием информационно-коммуникационных технологий", - сказал Абрамян. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает четыре года лишения свободы. Посол РФ в Армении Сергей Копыркин, представители посольства, Россотрудничества, общественных организаций 26 января возложили венки и цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда. Мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады. В годы Великой Отечественной войны в Армению из Ленинграда были эвакуированы свыше 200 детей. На сегодняшний день в республике проживают шесть блокадников. Позднее уроженец армянской столицы, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора, сняв свои действия на видео и опубликовав его. На записи мужчина выражает недовольство словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая в ходе брифинга, касаясь утверждений об этнических чистках в Карабахе, предложила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, например ООН, свидетельствующие о том, что подобные этнические чистки были. Захарова подчеркнула также, что российская сторона не раз отмечала важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах, фиксировала необходимость надлежащего обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха и готова обеспечить всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии российского миротворческого контингента. Устроивший погром у мемориала мужчина заявил, что "нет никаких документаций о блокаде Ленинграда". Следственный комитет Армении сообщил, что возбудил дело по статье "хулиганство" после осквернения в Ереване памятника, посвященного детям блокадного Ленинграда, осквернивший памятник мужчина задержан.

https://ria.ru/20240130/pamyatnik-1924444703.html

https://ria.ru/20240127/leningrad-1923741292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ереван, армения, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), сергей копыркин