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В Ереване предъявили обвинение мужчине, осквернившему памятник блокадникам - РИА Новости, 01.02.2024
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12:02 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/erevan-1924763926.html
В Ереване предъявили обвинение мужчине, осквернившему памятник блокадникам
В Ереване предъявили обвинение мужчине, осквернившему памятник блокадникам - РИА Новости, 01.02.2024
В Ереване предъявили обвинение мужчине, осквернившему памятник блокадникам
Жителю Еревана, осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда в армянской столице, предъявлено обвинение в разжигании ненависти, ему грозит до четырех лет... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T12:02
2024-02-01T12:02
в мире
ереван
армения
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
сергей копыркин
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ЕРЕВАН, 1 фев - РИА Новости. Жителю Еревана, осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда в армянской столице, предъявлено обвинение в разжигании ненависти, ему грозит до четырех лет лишения свободы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян. "Жителю Еревана, которого обнаружили и доставили в СК, предъявлено обвинение по статье "публичные заявления, направленные на возбуждение или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды, а также распространение с этой целью материалов с использованием информационно-коммуникационных технологий", - сказал Абрамян. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает четыре года лишения свободы. Посол РФ в Армении Сергей Копыркин, представители посольства, Россотрудничества, общественных организаций 26 января возложили венки и цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда. Мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады. В годы Великой Отечественной войны в Армению из Ленинграда были эвакуированы свыше 200 детей. На сегодняшний день в республике проживают шесть блокадников. Позднее уроженец армянской столицы, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора, сняв свои действия на видео и опубликовав его. На записи мужчина выражает недовольство словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая в ходе брифинга, касаясь утверждений об этнических чистках в Карабахе, предложила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, например ООН, свидетельствующие о том, что подобные этнические чистки были. Захарова подчеркнула также, что российская сторона не раз отмечала важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах, фиксировала необходимость надлежащего обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха и готова обеспечить всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии российского миротворческого контингента. Устроивший погром у мемориала мужчина заявил, что "нет никаких документаций о блокаде Ленинграда". Следственный комитет Армении сообщил, что возбудил дело по статье "хулиганство" после осквернения в Ереване памятника, посвященного детям блокадного Ленинграда, осквернивший памятник мужчина задержан.
https://ria.ru/20240130/pamyatnik-1924444703.html
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в мире, ереван, армения, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), сергей копыркин
В мире, Ереван, Армения, Ленинград, Блокада Ленинграда (1941-1944), Сергей Копыркин
В Ереване предъявили обвинение мужчине, осквернившему памятник блокадникам

Осквернившего в Ереване памятник блокадникам обвинили в разжигании ненависти

CC BY-SA 4.0 / Well-read MountainMan (cropped) / Детям блокадного ЛенинградаПамятник детям блокадного Ленинграда в Ереване
Памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
CC BY-SA 4.0 / Well-read MountainMan (cropped) / Детям блокадного Ленинграда
Памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 1 фев - РИА Новости. Жителю Еревана, осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда в армянской столице, предъявлено обвинение в разжигании ненависти, ему грозит до четырех лет лишения свободы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян.
"Жителю Еревана, которого обнаружили и доставили в СК, предъявлено обвинение по статье "публичные заявления, направленные на возбуждение или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды, а также распространение с этой целью материалов с использованием информационно-коммуникационных технологий", - сказал Абрамян. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает четыре года лишения свободы.
Венки у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
У памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване снова появились венки
30 января, 19:10
Посол РФ в Армении Сергей Копыркин, представители посольства, Россотрудничества, общественных организаций 26 января возложили венки и цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда. Мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады. В годы Великой Отечественной войны в Армению из Ленинграда были эвакуированы свыше 200 детей. На сегодняшний день в республике проживают шесть блокадников.
Позднее уроженец армянской столицы, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора, сняв свои действия на видео и опубликовав его. На записи мужчина выражает недовольство словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая в ходе брифинга, касаясь утверждений об этнических чистках в Карабахе, предложила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, например ООН, свидетельствующие о том, что подобные этнические чистки были. Захарова подчеркнула также, что российская сторона не раз отмечала важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах, фиксировала необходимость надлежащего обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха и готова обеспечить всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии российского миротворческого контингента. Устроивший погром у мемориала мужчина заявил, что "нет никаких документаций о блокаде Ленинграда".
Следственный комитет Армении сообщил, что возбудил дело по статье "хулиганство" после осквернения в Ереване памятника, посвященного детям блокадного Ленинграда, осквернивший памятник мужчина задержан.
Жители блокадного Ленинграда набирают воду из пробитого при обстреле водопровода - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
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