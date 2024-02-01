https://ria.ru/20240201/er-1924848725.html

Медведев представит доклад президенту об итогах реализации программы ЕР

Медведев представит доклад президенту об итогах реализации программы ЕР - РИА Новости, 01.02.2024

Медведев представит доклад президенту об итогах реализации программы ЕР

Председатель ЕР Дмитрий Медведев попросил однопартийцев подготовить его доклад президенту Владимиру Путину об итогах реализации партийной программы. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T16:39

2024-02-01T16:39

2024-02-01T16:39

политика

дмитрий медведев

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Председатель ЕР Дмитрий Медведев попросил однопартийцев подготовить его доклад президенту Владимиру Путину об итогах реализации партийной программы. "Просил бы коллег подготовить мой доклад главе государства об итогах реализации нашего основного партийного документа", - сказал он на заседании Программной комиссии "Единой России", на котором подводятся итоги реализации народной программы за 2023 год.

https://ria.ru/20240124/pensiya-1923224880.html

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политика, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия