https://ria.ru/20240201/er-1924848725.html
Медведев представит доклад президенту об итогах реализации программы ЕР
Медведев представит доклад президенту об итогах реализации программы ЕР - РИА Новости, 01.02.2024
Медведев представит доклад президенту об итогах реализации программы ЕР
Председатель ЕР Дмитрий Медведев попросил однопартийцев подготовить его доклад президенту Владимиру Путину об итогах реализации партийной программы. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:39
2024-02-01T16:39
2024-02-01T16:39
политика
дмитрий медведев
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Председатель ЕР Дмитрий Медведев попросил однопартийцев подготовить его доклад президенту Владимиру Путину об итогах реализации партийной программы. "Просил бы коллег подготовить мой доклад главе государства об итогах реализации нашего основного партийного документа", - сказал он на заседании Программной комиссии "Единой России", на котором подводятся итоги реализации народной программы за 2023 год.
https://ria.ru/20240124/pensiya-1923224880.html
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политика, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия
Политика, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Единая Россия
Медведев представит доклад президенту об итогах реализации программы ЕР
Медведев представит доклад Путину об итогах реализации партийной программы ЕР