https://ria.ru/20240201/eltsin-1924808314.html

Путин и Медведев прислали на могилу Ельцина цветы в честь его дня рождения

Путин и Медведев прислали на могилу Ельцина цветы в честь его дня рождения - РИА Новости, 01.02.2024

Путин и Медведев прислали на могилу Ельцина цветы в честь его дня рождения

Цветы к могиле первого президента РФ Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище в его день рождения прислали президент РФ Владимир Путин, и зампредседателя Совбеза РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:25

2024-02-01T14:25

2024-02-01T14:25

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Цветы к могиле первого президента РФ Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище в его день рождения прислали президент РФ Владимир Путин, и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент РИА Новости. Букеты также прислали Ельцин-центр и экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс. Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Талицкого района Свердловской области. Окончил строительный факультет Уральского государственного техуниверситета (УГТУ-УПИ). Партийную карьеру начал в 1968 году с должности заведующего отделом строительства Свердловского обкома партии. Затем был избран секретарем (1975-1976) и первым секретарем (1976-1985) обкома. Первым президентом России Ельцин был избран 12 июня 1991 года и занимал этот пост до 31 декабря 1999 года. Он скончался 23 апреля 2007 года на 77-м году жизни.

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политика, свердловская область, россия, борис ельцин, дмитрий медведев, владимир путин, роснано