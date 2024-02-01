https://ria.ru/20240201/eltsin-1924780895.html

В Кремле заявили, что хранят память о Ельцине

В Кремле заявили, что хранят память о Ельцине - РИА Новости, 01.02.2024

В Кремле заявили, что хранят память о Ельцине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассуждая о фигуре бывшего главы государства Бориса Ельцина в день его рождения, заявил, что в России хранят... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:05

2024-02-01T13:05

2024-02-01T13:05

дмитрий песков

россия

борис ельцин

политика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассуждая о фигуре бывшего главы государства Бориса Ельцина в день его рождения, заявил, что в России хранят память о нем, это неотъемлемая часть истории страны. "Это неотъемлемая часть истории нашей страны, и, разумеется, мы храним память о Борисе Николаевиче Ельцине", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, заметили ли в Кремле нынешнюю дату, и как сейчас относятся к этой политической фигуре.

https://ria.ru/20240126/eltsin-1923549133.html

россия

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Кирилл Волков

дмитрий песков, россия, борис ельцин, политика