https://ria.ru/20240201/eltsin-1924780895.html
В Кремле заявили, что хранят память о Ельцине
В Кремле заявили, что хранят память о Ельцине - РИА Новости, 01.02.2024
В Кремле заявили, что хранят память о Ельцине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассуждая о фигуре бывшего главы государства Бориса Ельцина в день его рождения, заявил, что в России хранят... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:05
2024-02-01T13:05
2024-02-01T13:05
дмитрий песков
россия
борис ельцин
политика
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассуждая о фигуре бывшего главы государства Бориса Ельцина в день его рождения, заявил, что в России хранят память о нем, это неотъемлемая часть истории страны. "Это неотъемлемая часть истории нашей страны, и, разумеется, мы храним память о Борисе Николаевиче Ельцине", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, заметили ли в Кремле нынешнюю дату, и как сейчас относятся к этой политической фигуре.
https://ria.ru/20240126/eltsin-1923549133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, россия, борис ельцин, политика
Дмитрий Песков, Россия, Борис Ельцин, Политика
В Кремле заявили, что хранят память о Ельцине
Песков назвал Ельцина неотъемлемой частью истории России
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассуждая о фигуре бывшего главы государства Бориса Ельцина в день его рождения, заявил, что в России хранят память о нем, это неотъемлемая часть истории страны.
"Это неотъемлемая часть истории нашей страны, и, разумеется, мы храним память о Борисе Николаевиче Ельцине", - ответил Песков на вопрос журналиста о том, заметили ли в Кремле нынешнюю дату, и как сейчас относятся к этой политической фигуре.
Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Талицкого района Свердловской области. Окончил строительный факультет Уральского государственного техуниверситета (УГТУ-УПИ). Партийную карьеру начал в 1968 году с должности заведующего отделом строительства Свердловского обкома партии. Затем был избран секретарем (1975-1976) и первым секретарем (1976-1985) обкома. Первым президентом России Ельцин был избран 12 июня 1991 года и занимал этот пост до 31 декабря 1999 года. Он скончался 23 апреля 2007 года на 77-м году жизни.
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