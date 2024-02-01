https://ria.ru/20240201/ekstraditsiya-1924699233.html

Россия экстрадировала находящегося в розыске гражданина Иордании

Россия экстрадировала находящегося в розыске гражданина Иордании - РИА Новости, 01.02.2024

Россия экстрадировала находящегося в розыске гражданина Иордании

Гражданин Иордании, находящийся в международном розыске по обвинению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней, экстрадирован из России,... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T01:28

2024-02-01T01:28

2024-02-01T01:28

россия

воронеж

иордания

интерпол

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Гражданин Иордании, находящийся в международном розыске по обвинению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней, экстрадирован из России, сообщает пресс-центр МВД России. "Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации организована экстрадиция из России гражданина Иорданского Хашимитского Королевства Мохаммада Насраллах. В стране гражданской принадлежности он разыскивается правоохранительными органами по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2017 году обвиняемый совершал в отношении несовершеннолетней знакомой "развратные действия", угрожая публикацией ее интимных фотографий. В 2021 году Верховный прокурор по уголовным делам Иордании принял решение об его аресте, однако тот сбежал за границу, после чего его объявили в международный розыск. "Благодаря использованию каналов Интерпола удалось отследить трансграничные перемещения разыскиваемого и установить, что он находится в городе Воронеже. Генеральной прокуратурой Российской Федерации запрос компетентных органов Иордании был удовлетворен, принято решение о выдаче фигуранта", - отмечается в сообщении. Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передали обвиняемого иорданским коллегам в московском аэропорту "Домодедово".

https://ria.ru/20231107/moshennichestvo-1908027240.html

россия

воронеж

иордания

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россия, воронеж, иордания, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), домодедово (аэропорт)