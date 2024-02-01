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Россия экстрадировала находящегося в розыске гражданина Иордании - РИА Новости, 01.02.2024
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01:28 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/ekstraditsiya-1924699233.html
Россия экстрадировала находящегося в розыске гражданина Иордании
Россия экстрадировала находящегося в розыске гражданина Иордании - РИА Новости, 01.02.2024
Россия экстрадировала находящегося в розыске гражданина Иордании
Гражданин Иордании, находящийся в международном розыске по обвинению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней, экстрадирован из России,... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T01:28
2024-02-01T01:28
россия
воронеж
иордания
интерпол
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Гражданин Иордании, находящийся в международном розыске по обвинению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней, экстрадирован из России, сообщает пресс-центр МВД России. "Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации организована экстрадиция из России гражданина Иорданского Хашимитского Королевства Мохаммада Насраллах. В стране гражданской принадлежности он разыскивается правоохранительными органами по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2017 году обвиняемый совершал в отношении несовершеннолетней знакомой "развратные действия", угрожая публикацией ее интимных фотографий. В 2021 году Верховный прокурор по уголовным делам Иордании принял решение об его аресте, однако тот сбежал за границу, после чего его объявили в международный розыск. "Благодаря использованию каналов Интерпола удалось отследить трансграничные перемещения разыскиваемого и установить, что он находится в городе Воронеже. Генеральной прокуратурой Российской Федерации запрос компетентных органов Иордании был удовлетворен, принято решение о выдаче фигуранта", - отмечается в сообщении. Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передали обвиняемого иорданским коллегам в московском аэропорту "Домодедово".
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россия, воронеж, иордания, интерпол, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), домодедово (аэропорт)
Россия, Воронеж, Иордания, Интерпол, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Домодедово (аэропорт)
Россия экстрадировала находящегося в розыске гражданина Иордании

Россия экстрадировала гражданина Иордании, находящегося в международном розыске

© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
 Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Fotolia / ctpaep
Руки в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Гражданин Иордании, находящийся в международном розыске по обвинению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней, экстрадирован из России, сообщает пресс-центр МВД России.
«
"Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации организована экстрадиция из России гражданина Иорданского Хашимитского Королевства Мохаммада Насраллах. В стране гражданской принадлежности он разыскивается правоохранительными органами по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2017 году обвиняемый совершал в отношении несовершеннолетней знакомой "развратные действия", угрожая публикацией ее интимных фотографий. В 2021 году Верховный прокурор по уголовным делам Иордании принял решение об его аресте, однако тот сбежал за границу, после чего его объявили в международный розыск.
"Благодаря использованию каналов Интерпола удалось отследить трансграничные перемещения разыскиваемого и установить, что он находится в городе Воронеже. Генеральной прокуратурой Российской Федерации запрос компетентных органов Иордании был удовлетворен, принято решение о выдаче фигуранта", - отмечается в сообщении.
Сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передали обвиняемого иорданским коллегам в московском аэропорту "Домодедово".
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
В США экстрадировали обвиняемых в кибермошенничестве из трех стран
7 ноября 2023, 21:24
 
РоссияВоронежИорданияИнтерполФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Домодедово (аэропорт)
 
 
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