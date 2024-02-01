https://ria.ru/20240201/eksperiment-1924759979.html
Минфин: власти РФ готовят эксперимент по упрощенной регистрации бизнеса
Минфин: власти РФ готовят эксперимент по упрощенной регистрации бизнеса - РИА Новости, 01.02.2024
Минфин: власти РФ готовят эксперимент по упрощенной регистрации бизнеса
Власти РФ готовят эксперимент по реализации комплексной услуги "Старт бизнеса онлайн", которая включает электронную регистрацию бизнеса, получение электронной... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:49
2024-02-01T11:49
2024-02-01T11:51
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Власти РФ готовят эксперимент по реализации комплексной услуги "Старт бизнеса онлайн", которая включает электронную регистрацию бизнеса, получение электронной подписи без личного присутствия и дистанционное открытие счета в кредитной организации, сообщил Минфин РФ. Соответствующий проект постановления направлен на рассмотрение в правительство РФ. "Теперь зарегистрировать бизнес можно будет дистанционно и начать пользоваться расчетным счетом со дня регистрации бизнеса", - объясняет Минфин. Воспользоваться комплексной услугой смогут физические лица при регистрации в качестве ИП, а также те, кто решил создать ООО с единственным учредителем, одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа. Ожидается, что эксперимент продлится до 1 марта 2025 года. Сроки начала утвердит правительство РФ. "Эксперимент позволит объединить услуги, оказываемые ФНС России, с услугами банков посредством направления документов для открытия счета в банк-участник эксперимента в электронной форме, а также определить дополнительный набор государственных и коммерческих услуг, необходимых для старта и развития предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении. Услуга будет предоставляется при обращении к электронному сервису ФНС России или сервису банка-участника эксперимента. При подготовке документов для регистрации бизнеса заявитель выберет банк, в котором он планирует открыть счет, даст согласие на удаленную выдачу электронной подписи и направит документы, необходимые для регистрации бизнеса и открытия счета, в регистрирующий орган через электронные сервисы ФНС России или сервис конкретного банка-участника эксперимента.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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твой бизнес – новости, россия, экономика, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Экономика, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Власти РФ готовят эксперимент по реализации комплексной услуги "Старт бизнеса онлайн", которая включает электронную регистрацию бизнеса, получение электронной подписи без личного присутствия и дистанционное открытие счета в кредитной организации, сообщил Минфин РФ.
Соответствующий проект постановления направлен на рассмотрение в правительство РФ.
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"Теперь зарегистрировать бизнес можно будет дистанционно и начать пользоваться расчетным счетом со дня регистрации бизнеса", - объясняет Минфин. Воспользоваться комплексной услугой смогут физические лица при регистрации в качестве ИП, а также те, кто решил создать ООО с единственным учредителем, одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа.
Ожидается, что эксперимент продлится до 1 марта 2025 года. Сроки начала утвердит правительство РФ.
"Эксперимент позволит объединить услуги, оказываемые ФНС
России, с услугами банков посредством направления документов для открытия счета в банк-участник эксперимента в электронной форме, а также определить дополнительный набор государственных и коммерческих услуг, необходимых для старта и развития предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.
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Услуга будет предоставляется при обращении к электронному сервису ФНС России или сервису банка-участника эксперимента. При подготовке документов для регистрации бизнеса заявитель выберет банк, в котором он планирует открыть счет, даст согласие на удаленную выдачу электронной подписи и направит документы, необходимые для регистрации бизнеса и открытия счета, в регистрирующий орган через электронные сервисы ФНС России или сервис конкретного банка-участника эксперимента.