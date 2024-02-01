https://ria.ru/20240201/ekonomika-1924815766.html

На Западе все меньше понимают, что у России с экономикой, заявил Решетников

На Западе все меньше понимают, что у России с экономикой, заявил Решетников - РИА Новости, 01.02.2024

На Западе все меньше понимают, что у России с экономикой, заявил Решетников

Западные аналитики все меньше понимают, что происходит в экономике РФ, они не учитывают существенную трансформацию процессов, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:57

2024-02-01T14:57

2024-02-01T15:14

россия

экономика

максим решетников

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АЛМА-АТА, 1 фев - РИА Новости. Западные аналитики все меньше понимают, что происходит в экономике РФ, они не учитывают существенную трансформацию процессов, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников, комментируя западные прогнозы по росту экономики РФ."Здесь вопрос по качеству прогнозов нужно задавать коллегам. С нашей точки зрения, они все меньше понимают, что у нас происходит и насколько действительно внутренне крепка наша экономика. Потому что они все смотрят в зеркало заднего вида, а существенным образом трансформировались экономические процессы, переориентация транспорта, бизнес проявил гибкость и так далее", - сказал Решетников.МВФ накануне опубликовал доклад, в котором значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год - до 2,6% с 1,1% в октябре, прогноз на 2025 год также улучшен - до 1,1%.

https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, максим решетников