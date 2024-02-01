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На Западе все меньше понимают, что у России с экономикой, заявил Решетников - РИА Новости, 01.02.2024
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14:57 01.02.2024 (обновлено: 15:14 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/ekonomika-1924815766.html
На Западе все меньше понимают, что у России с экономикой, заявил Решетников
На Западе все меньше понимают, что у России с экономикой, заявил Решетников - РИА Новости, 01.02.2024
На Западе все меньше понимают, что у России с экономикой, заявил Решетников
Западные аналитики все меньше понимают, что происходит в экономике РФ, они не учитывают существенную трансформацию процессов, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:57
2024-02-01T15:14
россия
экономика
максим решетников
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АЛМА-АТА, 1 фев - РИА Новости. Западные аналитики все меньше понимают, что происходит в экономике РФ, они не учитывают существенную трансформацию процессов, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников, комментируя западные прогнозы по росту экономики РФ."Здесь вопрос по качеству прогнозов нужно задавать коллегам. С нашей точки зрения, они все меньше понимают, что у нас происходит и насколько действительно внутренне крепка наша экономика. Потому что они все смотрят в зеркало заднего вида, а существенным образом трансформировались экономические процессы, переориентация транспорта, бизнес проявил гибкость и так далее", - сказал Решетников.МВФ накануне опубликовал доклад, в котором значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год - до 2,6% с 1,1% в октябре, прогноз на 2025 год также улучшен - до 1,1%.
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россия, экономика, максим решетников
Россия, Экономика, Максим Решетников
На Западе все меньше понимают, что у России с экономикой, заявил Решетников

Решетников: на Западе все меньше понимают, насколько крепка российская экономика

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 1 фев - РИА Новости. Западные аналитики все меньше понимают, что происходит в экономике РФ, они не учитывают существенную трансформацию процессов, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников, комментируя западные прогнозы по росту экономики РФ.
"Здесь вопрос по качеству прогнозов нужно задавать коллегам. С нашей точки зрения, они все меньше понимают, что у нас происходит и насколько действительно внутренне крепка наша экономика. Потому что они все смотрят в зеркало заднего вида, а существенным образом трансформировались экономические процессы, переориентация транспорта, бизнес проявил гибкость и так далее", - сказал Решетников.
МВФ накануне опубликовал доклад, в котором значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год - до 2,6% с 1,1% в октябре, прогноз на 2025 год также улучшен - до 1,1%.
Небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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1 декабря 2023, 08:00
 
РоссияЭкономикаМаксим Решетников
 
 
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