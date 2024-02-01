https://ria.ru/20240201/dvizhenie-1924731908.html

В Приморье автомобильное сообщение на трассе заблокировало из-за снегопада

В Приморье автомобильное сообщение на трассе заблокировало из-за снегопада - РИА Новости, 01.02.2024

В Приморье автомобильное сообщение на трассе заблокировало из-за снегопада

Автомобильное сообщение на трассе в Ханкайском округе Приморья заблокировано для всех видов транспорта из-за снежных наносов, сообщает правительство региона в... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T09:58

2024-02-01T09:58

2024-02-01T10:11

приморский край

происшествия

погода

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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Автомобильное сообщение на трассе в Ханкайском округе Приморья заблокировано для всех видов транспорта из-за снежных наносов, сообщает правительство региона в Telegram-канале."Автомобильное сообщение нарушено с 0 по 12 километр автотрассы Михайловка – Турий Рог – Кировка в Ханкайском округе. На данный момент на участке ограничен проезд для любого вида транспорта. Сейчас занимаемся очисткой дороги от снежных наносов", – говорится в комментарии АО "Примавтодор", который приводятся в сообщении.Отмечается, что очисткой заметенного снегом участка трассы занимается спецтехника - автогрейдер и шнекороторные снегоочистители.

https://ria.ru/20240201/dtp-1924729898.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

приморский край, происшествия, погода