https://ria.ru/20240201/dvizhenie-1924731908.html
В Приморье автомобильное сообщение на трассе заблокировало из-за снегопада
В Приморье автомобильное сообщение на трассе заблокировало из-за снегопада - РИА Новости, 01.02.2024
В Приморье автомобильное сообщение на трассе заблокировало из-за снегопада
Автомобильное сообщение на трассе в Ханкайском округе Приморья заблокировано для всех видов транспорта из-за снежных наносов, сообщает правительство региона в... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T09:58
2024-02-01T09:58
2024-02-01T10:11
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Автомобильное сообщение на трассе в Ханкайском округе Приморья заблокировано для всех видов транспорта из-за снежных наносов, сообщает правительство региона в Telegram-канале."Автомобильное сообщение нарушено с 0 по 12 километр автотрассы Михайловка – Турий Рог – Кировка в Ханкайском округе. На данный момент на участке ограничен проезд для любого вида транспорта. Сейчас занимаемся очисткой дороги от снежных наносов", – говорится в комментарии АО "Примавтодор", который приводятся в сообщении.Отмечается, что очисткой заметенного снегом участка трассы занимается спецтехника - автогрейдер и шнекороторные снегоочистители.
https://ria.ru/20240201/dtp-1924729898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, происшествия, погода
Приморский край, Происшествия, Погода
В Приморье автомобильное сообщение на трассе заблокировало из-за снегопада
Снежные наносы заблокировали сообщение на трассе в Ханкайском округе Приморья