https://ria.ru/20240201/drony-1924709661.html
В зоне СВО открыли новый центр по подготовке пилотов FPV-дронов
В зоне СВО открыли новый центр по подготовке пилотов FPV-дронов - РИА Новости, 01.02.2024
В зоне СВО открыли новый центр по подготовке пилотов FPV-дронов
Военнослужащие группировки войск "Центр" открыли центр обучения операторов FPV-дронов-камикадзе и инженерный цех по производству таких беспилотников в зоне... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T05:25
2024-02-01T05:25
2024-02-01T05:25
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ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" открыли центр обучения операторов FPV-дронов-камикадзе и инженерный цех по производству таких беспилотников в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Военнослужащие гвардейской отдельной инженерной бригады группировки "Центр" открыли собственный учебный центр по подготовке пилотов дронов-камикадзе, действующих в интересах подразделений штурма и прорыва, а также организовали полный цикл производства, испытаний и применения ударных квадрокоптеров", - сообщили в МО РФ. В ведомстве уточнили, что упор при отборе кандидатов делается на военнослужащих, имеющих опыт работы на электрооборудовании и увлекающихся компьютерными играми.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
В зоне СВО открыли новый центр по подготовке пилотов FPV-дронов
Военнослужащие ЦВО открыли в зоне СВО центр по подготовке пилотов FPV-дронов
ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" открыли центр обучения операторов FPV-дронов-камикадзе и инженерный цех по производству таких беспилотников в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Военнослужащие гвардейской отдельной инженерной бригады группировки "Центр" открыли собственный учебный центр по подготовке пилотов дронов-камикадзе, действующих в интересах подразделений штурма и прорыва, а также организовали полный цикл производства, испытаний и применения ударных квадрокоптеров", - сообщили в МО РФ.
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В ведомстве уточнили, что упор при отборе кандидатов делается на военнослужащих, имеющих опыт работы на электрооборудовании и увлекающихся компьютерными играми.