https://ria.ru/20240201/drizhenko-1924696867.html
Актер из сериала "Ликвидация" умер на Украине
Актер из сериала "Ликвидация" умер на Украине - РИА Новости, 01.02.2024
Актер из сериала "Ликвидация" умер на Украине
На Украине на 83-м году жизни умер актер, народный артист страны Анатолий Дриженко, сообщили в Одесском академическом музыкально-драматическом театре. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T00:43
2024-02-01T00:43
2024-02-01T09:46
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. На Украине на 83-м году жизни умер актер, народный артист страны Анатолий Дриженко, сообщили в Одесском академическом музыкально-драматическом театре."Выражаем глубокое соболезнование семье, коллегам, друзьям, зрителям — всем поклонникам таланта выдающегося артиста и человека", — говорится в некрологе.Причина смерти Дриженко не уточняется, прощание с ним состоится 2 февраля.Артист родился в 1941 году, в Одесском академическом музыкально-драматическом театре он служил с 1964 года. Фильмография Дриженко насчитывает 13 работ, включая сериалы "Ликвидация" (2007), "Золотой теленок" (2005) и другие.
https://ria.ru/20240123/akter-1923088802.html
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Культура, Украина, Одесса
Актер из сериала "Ликвидация" умер на Украине
В Одессе умер снявшийся в "Ликвидации" и "Золотом теленке" актер Дриженко