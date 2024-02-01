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Актер из сериала "Ликвидация" умер на Украине - РИА Новости, 01.02.2024
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Культура
 
00:43 01.02.2024 (обновлено: 09:46 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/drizhenko-1924696867.html
Актер из сериала "Ликвидация" умер на Украине
Актер из сериала "Ликвидация" умер на Украине - РИА Новости, 01.02.2024
Актер из сериала "Ликвидация" умер на Украине
На Украине на 83-м году жизни умер актер, народный артист страны Анатолий Дриженко, сообщили в Одесском академическом музыкально-драматическом театре. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T00:43
2024-02-01T09:46
культура
украина
одесса
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. На Украине на 83-м году жизни умер актер, народный артист страны Анатолий Дриженко, сообщили в Одесском академическом музыкально-драматическом театре."Выражаем глубокое соболезнование семье, коллегам, друзьям, зрителям — всем поклонникам таланта выдающегося артиста и человека", — говорится в некрологе.Причина смерти Дриженко не уточняется, прощание с ним состоится 2 февраля.Артист родился в 1941 году, в Одесском академическом музыкально-драматическом театре он служил с 1964 года. Фильмография Дриженко насчитывает 13 работ, включая сериалы "Ликвидация" (2007), "Золотой теленок" (2005) и другие.
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украина, одесса
Культура, Украина, Одесса
Актер из сериала "Ликвидация" умер на Украине

В Одессе умер снявшийся в "Ликвидации" и "Золотом теленке" актер Дриженко

© SOTA Cinema Group (2006)Анатолий Дриженко
Анатолий Дриженко
© SOTA Cinema Group (2006)
Анатолий Дриженко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. На Украине на 83-м году жизни умер актер, народный артист страны Анатолий Дриженко, сообщили в Одесском академическом музыкально-драматическом театре.
"Выражаем глубокое соболезнование семье, коллегам, друзьям, зрителям — всем поклонникам таланта выдающегося артиста и человека", — говорится в некрологе.
Причина смерти Дриженко не уточняется, прощание с ним состоится 2 февраля.
Артист родился в 1941 году, в Одесском академическом музыкально-драматическом театре он служил с 1964 года. Фильмография Дриженко насчитывает 13 работ, включая сериалы "Ликвидация" (2007), "Золотой теленок" (2005) и другие.
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КультураУкраинаОдесса
 
 
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