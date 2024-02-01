https://ria.ru/20240201/drizhenko-1924696867.html

Актер из сериала "Ликвидация" умер на Украине

Актер из сериала "Ликвидация" умер на Украине - РИА Новости, 01.02.2024

Актер из сериала "Ликвидация" умер на Украине

На Украине на 83-м году жизни умер актер, народный артист страны Анатолий Дриженко, сообщили в Одесском академическом музыкально-драматическом театре. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T00:43

2024-02-01T00:43

2024-02-01T09:46

культура

украина

одесса

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. На Украине на 83-м году жизни умер актер, народный артист страны Анатолий Дриженко, сообщили в Одесском академическом музыкально-драматическом театре."Выражаем глубокое соболезнование семье, коллегам, друзьям, зрителям — всем поклонникам таланта выдающегося артиста и человека", — говорится в некрологе.Причина смерти Дриженко не уточняется, прощание с ним состоится 2 февраля.Артист родился в 1941 году, в Одесском академическом музыкально-драматическом театре он служил с 1964 года. Фильмография Дриженко насчитывает 13 работ, включая сериалы "Ликвидация" (2007), "Золотой теленок" (2005) и другие.

https://ria.ru/20240123/akter-1923088802.html

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украина, одесса