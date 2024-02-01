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Утро в Москве началось с ледяного дождя - РИА Новости, 01.02.2024
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07:47 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/dozhd-1924716800.html
Утро в Москве началось с ледяного дождя
Утро в Москве началось с ледяного дождя - РИА Новости, 01.02.2024
Утро в Москве началось с ледяного дождя
Утром в четверг в Москве зафиксировали ледяной дождь, сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T07:47
2024-02-01T07:47
москва
коломна
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
общество
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домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Утром в четверг в Москве зафиксировали ледяной дождь, сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "На ВДНХ за 06.00 мск идёт снег, на Балчуге – ледяной дождь, в Тушино – гололёд", - рассказал Тишковец. Он добавил, что в Подмосковье гололед зафиксировали в Шереметьево, Внуково, Домодедово, Остафьево, Коломне.
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коломна
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москва, коломна, московская область (подмосковье), евгений тишковец, общество, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)
Москва, Коломна, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Общество, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт)
Утро в Москве началось с ледяного дождя

Синоптик Тишковец: в Москве утром зафиксирован ледяной дождь

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Утром в четверг в Москве зафиксировали ледяной дождь, сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На ВДНХ за 06.00 мск идёт снег, на Балчуге – ледяной дождь, в Тушино – гололёд", - рассказал Тишковец.
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Он добавил, что в Подмосковье гололед зафиксировали в Шереметьево, Внуково, Домодедово, Остафьево, Коломне.
 
МоскваКоломнаМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецОбществоШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)
 
 
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