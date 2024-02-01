https://ria.ru/20240201/dozhd-1924716800.html

Утро в Москве началось с ледяного дождя

Утро в Москве началось с ледяного дождя - РИА Новости, 01.02.2024

Утро в Москве началось с ледяного дождя

Утром в четверг в Москве зафиксировали ледяной дождь, сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T07:47

2024-02-01T07:47

2024-02-01T07:47

москва

коломна

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

общество

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Утром в четверг в Москве зафиксировали ледяной дождь, сообщил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "На ВДНХ за 06.00 мск идёт снег, на Балчуге – ледяной дождь, в Тушино – гололёд", - рассказал Тишковец. Он добавил, что в Подмосковье гололед зафиксировали в Шереметьево, Внуково, Домодедово, Остафьево, Коломне.

https://ria.ru/20240131/temperatura-1924507592.html

москва

коломна

московская область (подмосковье)

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москва, коломна, московская область (подмосковье), евгений тишковец, общество, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)