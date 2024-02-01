https://ria.ru/20240201/donetsk-1924765079.html

ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА в Петровском районе Донецка

ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 01.02.2024

ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА в Петровском районе Донецка

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:06

2024-02-01T12:06

2024-02-01T12:06

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 09.00 - город Донецк (Петровский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, ВСУ с 10.40 по 11.10 выпустили в общей сложности девять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка и Макеевке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240131/obstrel-1924543227.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины