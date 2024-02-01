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ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА в Петровском районе Донецка
ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 01.02.2024
ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА в Петровском районе Донецка
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T12:06
2024-02-01T12:06
2024-02-01T12:06
специальная военная операция на украине
петровский район
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 09.00 - город Донецк (Петровский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, ВСУ с 10.40 по 11.10 выпустили в общей сложности девять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка и Макеевке. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240131/obstrel-1924543227.html
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ сбросили боеприпас с БПЛА в Петровском районе Донецка
Украинские войска сбросили боеприпас с дрона на Петровский район Донецка
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости.
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщили
в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 09.00 - город Донецк (Петровский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Кроме того, ВСУ с 10.40 по 11.10 выпустили в общей сложности девять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка и Макеевке.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, эти районы регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских силовиков.
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