https://ria.ru/20240201/deti-1924738647.html

Львова-Белова ответила на обвинения в вывозе детей из Донбасса

Львова-Белова ответила на обвинения в вывозе детей из Донбасса - РИА Новости, 01.02.2024

Львова-Белова ответила на обвинения в вывозе детей из Донбасса

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в эфире Первого канала ответила на обвинения украинской стороны в том, что она незаконно... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T10:28

2024-02-01T10:28

2024-02-01T10:28

специальная военная операция на украине

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мария львова-белова

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в эфире Первого канала ответила на обвинения украинской стороны в том, что она незаконно вывезла 17 детей из Донбасса, и заявила, что дети на реабилитации, а эти обвинения ей непонятны. "Мы привезли на реабилитацию детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Это не первый приезд ребят в центр "Огонек", в прошлом году они уже приезжали, реабилитация им нужна регулярная… Мы в третий раз уже способствовали приезду ребят. Нам помогали наши коллеги из Минобороны", - заявила Львова-Белова.Она также добавила, что аппарат уполномоченного продолжает заниматься воссоединением детей, которые по разным причинам оказались разлучены с родителями. "Мы в нормальных условиях сейчас занимаемся воссоединением детей, которые в разных условиях были разлучены (с семьями - ред.). Сейчас это обвинение и его (уполномоченного по правам человека Украины Лубинца - ред.) поведение совершенно непонятные для меня", - добавила детский омбудсмен. В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне в том числе якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Львова-Белова позже оценила выданный ордер на "арест" в контексте ситуации на Украине и заявила, что готова работать дальше. По ее словам, "здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям". Российский уполномоченный по правам ребенка ведет работу по воссоединению детей из Донбасса и Украины с семьями. В рамках процесса по воссоединению детей передают законным представителям, находящимся как в России, так и на Украине.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

https://ria.ru/20231207/oon-1914305466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, украина, донбасс, россия, мария львова-белова