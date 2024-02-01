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МИД России: Запад использует террористов для дестабилизации стран ОДКБ - РИА Новости, 01.02.2024
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08:39 01.02.2024 (обновлено: 09:06 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/destabilizatsiya-1924720176.html
МИД России: Запад использует террористов для дестабилизации стран ОДКБ
МИД России: Запад использует террористов для дестабилизации стран ОДКБ - РИА Новости, 01.02.2024
МИД России: Запад использует террористов для дестабилизации стран ОДКБ
Западные страны активно используют экстремистские и террористические группировки для дестабилизации ситуации по периметру границ стран-членов ОДКБ, заявил РИА... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T08:39
2024-02-01T09:06
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Западные страны активно используют экстремистские и террористические группировки для дестабилизации ситуации по периметру границ стран-членов ОДКБ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам ОДКБ Виктор Васильев. "Западные страны активно используют экстремистские и террористические группировки для дестабилизации ситуации как по всему периметру границ стран-членов ОДКБ, а в более широком контексте - и СНГ, так и внутри", - сообщил Васильев РИА Новости. В частности, западные страны "активно внедряют методы использования бандформирований и в Центральной Азии", отметил он. Некоторые из этих банд "получили "прописку" в южных и юго-западных районах Афганистана". "Наиболее напряженной остается ситуация на таджикско-афганском участке границы", - сказал он. Полный текст интервью читайте по ссылке на Ria.ru&gt;&gt;&gt;
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в мире, одкб, снг, россия
В мире, ОДКБ, СНГ, Россия
МИД России: Запад использует террористов для дестабилизации стран ОДКБ

Посол Васильев: Запад использует террористов для дестабилизации стран ОДКБ и СНГ

© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаги участников Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Западные страны активно используют экстремистские и террористические группировки для дестабилизации ситуации по периметру границ стран-членов ОДКБ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам ОДКБ Виктор Васильев.
«
"Западные страны активно используют экстремистские и террористические группировки для дестабилизации ситуации как по всему периметру границ стран-членов ОДКБ, а в более широком контексте - и СНГ, так и внутри", - сообщил Васильев РИА Новости.
В частности, западные страны "активно внедряют методы использования бандформирований и в Центральной Азии", отметил он.
Некоторые из этих банд "получили "прописку" в южных и юго-западных районах Афганистана".
"Наиболее напряженной остается ситуация на таджикско-афганском участке границы", - сказал он.
Полный текст интервью читайте по ссылке на Ria.ru>>>
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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