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МИД России: Запад использует террористов для дестабилизации стран ОДКБ

МИД России: Запад использует террористов для дестабилизации стран ОДКБ - РИА Новости, 01.02.2024

МИД России: Запад использует террористов для дестабилизации стран ОДКБ

Западные страны активно используют экстремистские и террористические группировки для дестабилизации ситуации по периметру границ стран-членов ОДКБ, заявил РИА... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T08:39

2024-02-01T08:39

2024-02-01T09:06

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Западные страны активно используют экстремистские и террористические группировки для дестабилизации ситуации по периметру границ стран-членов ОДКБ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам ОДКБ Виктор Васильев. "Западные страны активно используют экстремистские и террористические группировки для дестабилизации ситуации как по всему периметру границ стран-членов ОДКБ, а в более широком контексте - и СНГ, так и внутри", - сообщил Васильев РИА Новости. В частности, западные страны "активно внедряют методы использования бандформирований и в Центральной Азии", отметил он. Некоторые из этих банд "получили "прописку" в южных и юго-западных районах Афганистана". "Наиболее напряженной остается ситуация на таджикско-афганском участке границы", - сказал он. Полный текст интервью читайте по ссылке на Ria.ru>>>

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