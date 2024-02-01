https://ria.ru/20240201/deputat-1924714236.html

Депутат призвал ООН признать Украину страной-агрессором

Депутат призвал ООН признать Украину страной-агрессором - РИА Новости, 01.02.2024

Депутат призвал ООН признать Украину страной-агрессором

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что считает целесообразным инициировать в ООН вопрос признания Украины... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T07:04

2024-02-01T07:04

2024-02-01T07:04

в мире

михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что считает целесообразным инициировать в ООН вопрос признания Украины страной-агрессором. Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму и по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе, признав только нарушение одного положения конвенции, заявила в среду председатель суда Джоан Донохью. В МИД РФ отметили, что суд ООН не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию "государством-агрессором", а ДНР и ЛНР - "террористическими организациями". "Международный суд ООН указал на место киевским террористам, которые хотели повесить на Россию клеймо государства-агрессора. Но агрессором как раз является Украина, варварски обстреливая Донбасс, Белгородскую область, Крым, продолжая террор местного населения на оккупированных украинскими боевиками части территорий новых российских регионов. Уверен, что настало время инициировать в ООН вопрос признания Украины страной-агрессором", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, весь мир должен узнать правду о военных преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240201/sud_oon-1924710030.html

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в мире, михаил шеремет