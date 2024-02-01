https://ria.ru/20240201/delo-1924878519.html

В Вязьме возбудили дело после гибели мужчины, упавшего на клетку с медведем

В Вязьме возбудили дело после гибели мужчины, упавшего на клетку с медведем - РИА Новости, 01.02.2024

В Вязьме возбудили дело после гибели мужчины, упавшего на клетку с медведем

Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбудили после гибели работника, упавшего на клетку с медведем во время чистки снега с крыши кафе в Вязьме,... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T17:58

2024-02-01T17:58

2024-02-01T17:58

происшествия

вязьма

россия

смоленская область

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РЯЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбудили после гибели работника, упавшего на клетку с медведем во время чистки снега с крыши кафе в Вязьме, сообщило СУСК РФ по Смоленской области. Ранее ведомство сообщало о проверке по факту гибели жителя Смоленской области из-за нападения животного. По данным следствия, вечером в среду рабочий на территории кафе, расположенного на окраине города Вязьмы на 225-м километре трассы Москва-Минск, во время очистки снега с крыши упал на клетку с медведем. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, в результате которого погиб местный житель от нападения животного (ч. 2 ст. 143 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале СУСК. Как указано на сайте кафе, медведь Балу - визитная карточка учреждения, которое было названо в честь животного. Он попал в кафе медвежонком, его предложили купить обедавшие там охотники, мать Балу убили браконьеры. На федеральном телевидении показывали сюжеты про медведя, условия содержания которого привлекали внимание зоозащитников.

https://ria.ru/20231203/komi-1913437594.html

https://ria.ru/20240125/volk-1923432660.html

вязьма

россия

смоленская область

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происшествия, вязьма, россия, смоленская область