https://ria.ru/20240201/delo-1924878519.html
В Вязьме возбудили дело после гибели мужчины, упавшего на клетку с медведем
В Вязьме возбудили дело после гибели мужчины, упавшего на клетку с медведем - РИА Новости, 01.02.2024
В Вязьме возбудили дело после гибели мужчины, упавшего на клетку с медведем
Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбудили после гибели работника, упавшего на клетку с медведем во время чистки снега с крыши кафе в Вязьме,... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:58
2024-02-01T17:58
2024-02-01T17:58
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РЯЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбудили после гибели работника, упавшего на клетку с медведем во время чистки снега с крыши кафе в Вязьме, сообщило СУСК РФ по Смоленской области. Ранее ведомство сообщало о проверке по факту гибели жителя Смоленской области из-за нападения животного. По данным следствия, вечером в среду рабочий на территории кафе, расположенного на окраине города Вязьмы на 225-м километре трассы Москва-Минск, во время очистки снега с крыши упал на клетку с медведем. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, в результате которого погиб местный житель от нападения животного (ч. 2 ст. 143 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале СУСК. Как указано на сайте кафе, медведь Балу - визитная карточка учреждения, которое было названо в честь животного. Он попал в кафе медвежонком, его предложили купить обедавшие там охотники, мать Балу убили браконьеры. На федеральном телевидении показывали сюжеты про медведя, условия содержания которого привлекали внимание зоозащитников.
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происшествия, вязьма, россия, смоленская область
Происшествия, Вязьма, Россия, Смоленская область
В Вязьме возбудили дело после гибели мужчины, упавшего на клетку с медведем
СК завел дело после гибели мужчины, упавшего на клетку с медведем в Вязьме
РЯЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости.
Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбудили после гибели работника, упавшего на клетку с медведем во время чистки снега с крыши кафе в Вязьме, сообщило СУСК РФ по Смоленской области
.
Ранее ведомство сообщало о проверке по факту гибели жителя Смоленской области из-за нападения животного. По данным следствия, вечером в среду рабочий на территории кафе, расположенного на окраине города Вязьмы на 225-м километре трассы Москва-Минск, во время очистки снега с крыши упал на клетку с медведем.
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"Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, в результате которого погиб местный житель от нападения животного (ч. 2 ст. 143 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Как указано на сайте кафе, медведь Балу - визитная карточка учреждения, которое было названо в честь животного. Он попал в кафе медвежонком, его предложили купить обедавшие там охотники, мать Балу убили браконьеры. На федеральном телевидении показывали сюжеты про медведя, условия содержания которого привлекали внимание зоозащитников.
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