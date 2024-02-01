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В России впервые завели дело против коллекторов по новой статье УК - РИА Новости, 01.02.2024
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17:08 01.02.2024 (обновлено: 18:13 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/delo-1924862395.html
В России впервые завели дело против коллекторов по новой статье УК
В России впервые завели дело против коллекторов по новой статье УК - РИА Новости, 01.02.2024
В России впервые завели дело против коллекторов по новой статье УК
В России впервые возбудили уголовное дело по новой статье о нарушениях при возврате коллекторами просроченной задолженности, сообщил директор Федеральной службы РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:08
2024-02-01T18:13
дмитрий аристов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В России впервые возбудили уголовное дело по новой статье о нарушениях при возврате коллекторами просроченной задолженности, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. "В январе возбуждено первое уголовное дело по новой статье УК в Башкортостане, то есть начинает формироваться практика привлечения к уголовной ответственности", —сказал он.Как отметил Аристов, после появления этой нормы силовикам больше не приходится подбирать статью УК, под которую подходят нарушения со стороны коллекторских организаций.Согласно документу, для нарушителей предусмотрен штраф 300-500 тысяч рублей или в размере дохода за период от года до трех лет, принудительные работы на срок до пяти лет, а также лишение свободы на срок до пяти лет, сопряженное с профессиональными ограничениями после отбывания срока.При групповом нарушении закона по предварительному сговору с применением насилия, неопасного для здоровья, с уничтожением или повреждением имущества в крупном размере грозит заключение сроком от трех до семи лет со штрафом в размере от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере дохода за период от двух до четырех лет.Если же примененное насилие квалифицировали как опасное для жизни или здоровья, либо при ущербе в особо крупном размере имущества, наказание составит от пяти до десяти лет лишения свободы со штрафом от миллиона до пяти миллионов рублей.
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дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия, владимир путин
Дмитрий Аристов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Россия, Владимир Путин
В России впервые завели дело против коллекторов по новой статье УК

В РФ впервые завели уголовное дело о нарушениях при возврате долга коллекторами

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСотрудник службы судебных приставов
Сотрудник службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сотрудник службы судебных приставов . Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В России впервые возбудили уголовное дело по новой статье о нарушениях при возврате коллекторами просроченной задолженности, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.
"В январе возбуждено первое уголовное дело по новой статье УК в Башкортостане, то есть начинает формироваться практика привлечения к уголовной ответственности", —сказал он.
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Вчера, 18:03

Речь идет о статье 172.4 "Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц". Ее ввели в Уголовный кодекс в июле прошлого года после указа президента Владимира Путина.

Как отметил Аристов, после появления этой нормы силовикам больше не приходится подбирать статью УК, под которую подходят нарушения со стороны коллекторских организаций.
Согласно документу, для нарушителей предусмотрен штраф 300-500 тысяч рублей или в размере дохода за период от года до трех лет, принудительные работы на срок до пяти лет, а также лишение свободы на срок до пяти лет, сопряженное с профессиональными ограничениями после отбывания срока.
При групповом нарушении закона по предварительному сговору с применением насилия, неопасного для здоровья, с уничтожением или повреждением имущества в крупном размере грозит заключение сроком от трех до семи лет со штрафом в размере от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере дохода за период от двух до четырех лет.
Если же примененное насилие квалифицировали как опасное для жизни или здоровья, либо при ущербе в особо крупном размере имущества, наказание составит от пяти до десяти лет лишения свободы со штрафом от миллиона до пяти миллионов рублей.
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