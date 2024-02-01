https://ria.ru/20240201/delo-1924862395.html

В России впервые завели дело против коллекторов по новой статье УК

В России впервые завели дело против коллекторов по новой статье УК - РИА Новости, 01.02.2024

В России впервые завели дело против коллекторов по новой статье УК

В России впервые возбудили уголовное дело по новой статье о нарушениях при возврате коллекторами просроченной задолженности, сообщил директор Федеральной службы РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T17:08

2024-02-01T17:08

2024-02-01T18:13

дмитрий аристов

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572996862_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bd37d64e8dbc62c6926abf91b060fce6.jpg

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В России впервые возбудили уголовное дело по новой статье о нарушениях при возврате коллекторами просроченной задолженности, сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. "В январе возбуждено первое уголовное дело по новой статье УК в Башкортостане, то есть начинает формироваться практика привлечения к уголовной ответственности", —сказал он.Как отметил Аристов, после появления этой нормы силовикам больше не приходится подбирать статью УК, под которую подходят нарушения со стороны коллекторских организаций.Согласно документу, для нарушителей предусмотрен штраф 300-500 тысяч рублей или в размере дохода за период от года до трех лет, принудительные работы на срок до пяти лет, а также лишение свободы на срок до пяти лет, сопряженное с профессиональными ограничениями после отбывания срока.При групповом нарушении закона по предварительному сговору с применением насилия, неопасного для здоровья, с уничтожением или повреждением имущества в крупном размере грозит заключение сроком от трех до семи лет со штрафом в размере от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере дохода за период от двух до четырех лет.Если же примененное насилие квалифицировали как опасное для жизни или здоровья, либо при ущербе в особо крупном размере имущества, наказание составит от пяти до десяти лет лишения свободы со штрафом от миллиона до пяти миллионов рублей.

https://ria.ru/20240112/dolg-1920832635.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), россия, владимир путин