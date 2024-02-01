https://ria.ru/20240201/chaevye-1924634783.html

Исследование показало, на что копят чаевые официанты в ресторанах России

Исследование показало, на что копят чаевые официанты в ресторанах России - РИА Новости, 01.02.2024

Исследование показало, на что копят чаевые официанты в ресторанах России

Официанты в российских ресторанах чаще всего копят чаевые на то, чтобы завести собаку или купить домашнему питомцу еду и товары, а также на путешествия,... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T01:21

2024-02-01T01:21

2024-02-01T01:21

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Официанты в российских ресторанах чаще всего копят чаевые на то, чтобы завести собаку или купить домашнему питомцу еду и товары, а также на путешествия, рассказали РИА Новости в пресс-службе цифрового сервиса для бизнеса "нетмонет". "Одно из самых популярных желаний, на которое копят чаевые – путешествие. Это слово можно встретить у 3,9 тысячи пользователей платформы. 995 сотрудников в желании упоминают собаку. Интересно, что целью может являться не только покупка питомца, а вкусняшки или крутой поводок для уже существующего. 510 человек написали в желании "Айфон" и еще 145 – про Dyson", – рассказали в сервисе, основываясь на собственных данных по итогам 2023 года. Также среди желаний официантов сервис нашел следующее: "коплю на открытие приюта для бездомных животных", "коррекция зрения", "ненадолго улететь домой в Корею", "собираю на открытие своего бренда одежды, а котенку на Whiskas", "коплю маме на ее первую поездку за границу", "хочу поступить на магистратуру в МГУ". Аналитики также отметили, что официантов в заведениях РФ стало больше. "В 2022 году их в среднем было четыре человека на заведение, в 2023 году – уже пять", – сообщили в "нетмонет".К сервису подключено более 20 тысяч клиентов, включая рестораны, кафе, бары и другие заведения гостинично-ресторанного бизнеса. Среди клиентов сервиса также есть салоны красоты, студии флористики, АЗС.

https://ria.ru/20231214/poezda-1915549240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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