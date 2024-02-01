Рейтинг@Mail.ru
Более тысячи трактористов прибыли на протесты в Брюссель - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 01.02.2024 (обновлено: 11:38 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/bryussel-1924756260.html
Более тысячи трактористов прибыли на протесты в Брюссель
Более тысячи трактористов прибыли на протесты в Брюссель - РИА Новости, 01.02.2024
Более тысячи трактористов прибыли на протесты в Брюссель
Полиция Брюсселя сообщила в соцсети X, что насчитала тысячу тракторов, прибывших в столицу для участия в масштабных акциях против общей сельскохозяйственной... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:34
2024-02-01T11:38
в мире
брюссель
бельгия
еврокомиссия
евросоюз
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923272577_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_9491238568f834ea6ee9cc820cc89b6c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Полиция Брюсселя сообщила в соцсети X, что насчитала тысячу тракторов, прибывших в столицу для участия в масштабных акциях против общей сельскохозяйственной политики Евросоюза, где в четверг проходит внеочередной саммит ЕС, техника продолжает движение из области. "Официальный подсчёт: в Брюсселе 1000 тракторов", - сообщила столичная полиция в сети X. Фермеры начали массово прибывать в бельгийскую столицу еще накануне, многие из них провели ночь в Брюсселе. Трактористы въезжают в город организованно сразу по нескольким направлениям в сопровождении полиции. В акции участвуют как бельгийские фермеры, так и их коллеги из соседних европейских стран. Многие рассчитывают провести в Брюсселе более суток. Хотя повестка саммита не предполагает обсуждение проблем европейских фермеров, а сосредоточена на помощи Украине, премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, что поднимет вопрос. Также СИМ сообщают, что в Брюсселе пройдет встреча Еврокомиссии с делегацией аграриев. Основные акции фермеров пройдут перед зданием Европарламента на площади Люксембург. Там уже установлены дополнительные заграждения с колючей проволокой. В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран. Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год до июня 2025 года продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.
https://ria.ru/20240201/evropa-1924638112.html
https://ria.ru/20240131/fermery-1924664983.html
https://ria.ru/20240118/es-1921923702.html
брюссель
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923272577_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ccb4951c93be7c136dddc692ca613be7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, бельгия, еврокомиссия, евросоюз, европарламент
В мире, Брюссель, Бельгия, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент
Более тысячи трактористов прибыли на протесты в Брюссель

Более тысячи трактористов прибыли на протесты в Брюссель, где проходит саммит ЕС

© AP Photo / Virginia MayoДемонстрация французских и бельгийских фермеров возле Европейского парламента в Брюсселе
Демонстрация французских и бельгийских фермеров возле Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Демонстрация французских и бельгийских фермеров возле Европейского парламента в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Полиция Брюсселя сообщила в соцсети X, что насчитала тысячу тракторов, прибывших в столицу для участия в масштабных акциях против общей сельскохозяйственной политики Евросоюза, где в четверг проходит внеочередной саммит ЕС, техника продолжает движение из области.
"Официальный подсчёт: в Брюсселе 1000 тракторов", - сообщила столичная полиция в сети X.
Фермеры жгут шины во время демонстрации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Взяли в осаду. Европа вынуждена принять непростое решение
08:00
Фермеры начали массово прибывать в бельгийскую столицу еще накануне, многие из них провели ночь в Брюсселе.
Трактористы въезжают в город организованно сразу по нескольким направлениям в сопровождении полиции. В акции участвуют как бельгийские фермеры, так и их коллеги из соседних европейских стран. Многие рассчитывают провести в Брюсселе более суток.
Хотя повестка саммита не предполагает обсуждение проблем европейских фермеров, а сосредоточена на помощи Украине, премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, что поднимет вопрос.
Также СИМ сообщают, что в Брюсселе пройдет встреча Еврокомиссии с делегацией аграриев.
Протест фермеров во Франции - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Дети французских фермеров проехали по Страсбургу на игрушечных тракторах
Вчера, 19:25
Основные акции фермеров пройдут перед зданием Европарламента на площади Люксембург. Там уже установлены дополнительные заграждения с колючей проволокой.
В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.
Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год до июня 2025 года продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
"Все-таки сработало". В Европе оценили эффект от санкций против России
18 января, 08:00
 
В миреБрюссельБельгияЕврокомиссияЕвросоюзЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала