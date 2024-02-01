https://ria.ru/20240201/bryussel-1924756260.html
Более тысячи трактористов прибыли на протесты в Брюссель
Более тысячи трактористов прибыли на протесты в Брюссель - РИА Новости, 01.02.2024
Более тысячи трактористов прибыли на протесты в Брюссель
Полиция Брюсселя сообщила в соцсети X, что насчитала тысячу тракторов, прибывших в столицу для участия в масштабных акциях против общей сельскохозяйственной... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:34
2024-02-01T11:34
2024-02-01T11:38
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БРЮССЕЛЬ, 1 фев - РИА Новости. Полиция Брюсселя сообщила в соцсети X, что насчитала тысячу тракторов, прибывших в столицу для участия в масштабных акциях против общей сельскохозяйственной политики Евросоюза, где в четверг проходит внеочередной саммит ЕС, техника продолжает движение из области. "Официальный подсчёт: в Брюсселе 1000 тракторов", - сообщила столичная полиция в сети X. Фермеры начали массово прибывать в бельгийскую столицу еще накануне, многие из них провели ночь в Брюсселе. Трактористы въезжают в город организованно сразу по нескольким направлениям в сопровождении полиции. В акции участвуют как бельгийские фермеры, так и их коллеги из соседних европейских стран. Многие рассчитывают провести в Брюсселе более суток. Хотя повестка саммита не предполагает обсуждение проблем европейских фермеров, а сосредоточена на помощи Украине, премьер Бельгии Александр де Кроо заявил, что поднимет вопрос. Также СИМ сообщают, что в Брюсселе пройдет встреча Еврокомиссии с делегацией аграриев. Основные акции фермеров пройдут перед зданием Европарламента на площади Люксембург. Там уже установлены дополнительные заграждения с колючей проволокой. В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран. Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год до июня 2025 года продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.
https://ria.ru/20240201/evropa-1924638112.html
https://ria.ru/20240131/fermery-1924664983.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, бельгия, еврокомиссия, евросоюз, европарламент
В мире, Брюссель, Бельгия, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент
Более тысячи трактористов прибыли на протесты в Брюссель
Более тысячи трактористов прибыли на протесты в Брюссель, где проходит саммит ЕС
БРЮССЕЛЬ, 1 фев - РИА Новости.
Полиция Брюсселя сообщила в соцсети X
, что насчитала тысячу тракторов, прибывших в столицу для участия в масштабных акциях против общей сельскохозяйственной политики Евросоюза, где в четверг проходит внеочередной саммит ЕС, техника продолжает движение из области.
"Официальный подсчёт: в Брюсселе 1000 тракторов", - сообщила столичная полиция в сети X.
Взяли в осаду. Европа вынуждена принять непростое решение
Фермеры начали массово прибывать в бельгийскую столицу еще накануне, многие из них провели ночь в Брюсселе.
Трактористы въезжают в город организованно сразу по нескольким направлениям в сопровождении полиции. В акции участвуют как бельгийские фермеры, так и их коллеги из соседних европейских стран. Многие рассчитывают провести в Брюсселе более суток.
Хотя повестка саммита не предполагает обсуждение проблем европейских фермеров, а сосредоточена на помощи Украине
, премьер Бельгии
Александр де Кроо заявил, что поднимет вопрос.
Также СИМ сообщают, что в Брюсселе пройдет встреча Еврокомиссии
с делегацией аграриев.
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Основные акции фермеров пройдут перед зданием Европарламента
на площади Люксембург
. Там уже установлены дополнительные заграждения с колючей проволокой.
В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.
Примечательно, что накануне саммита Еврокомиссия предложила еще на год до июня 2025 года продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.
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