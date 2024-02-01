Броневик для спецназа "Титан" представят миру в феврале в Эр-Рияде
Мировая премьера бронеавтомобиля "Титан" состоится в феврале в Эр-Рияде
© РИА НовостиЗащищенный автомобиль "Титан"
© РИА Новости
Защищенный автомобиль "Титан". Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Первая демонстрация за рубежом новейшего бронеавтомобиля специального назначения "Титан" с дистанционно управляемым боевым модулем состоится на World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии, сообщил "Рособоронэкспорт".
"Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") организует единую российскую экспозицию на международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2024, которая пройдет с 4 по 8 февраля в Эр-Рияде.
"Мировой премьерой станет демонстрация натурного образца бронеавтомобиля специального назначения ЗА-СпН "Титан" с дистанционно-управляемым боевым модулем. Этот автомобиль класса MRAP обладает высокой баллистической и противоминной защищенностью. Он имеет отличные перспективы на ближневосточном рынке, в том числе за счет возможности установки на него боевых модулей иностранного производства", - говорится в сообщении "Рособоронэкспорта".
Внимание делегаций военно-воздушных сил привлечет впервые демонстрируемый в Саудовской Аравии в натурном виде новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), а также современные российские боевые самолеты – истребители, бомбардировщики и учебно-тренировочные машины.
Бронеавтомобиль специального назначения ЗА-СпН "Титан" производства "Ремдизеля" (Набережные Челны) был впервые представлен на форуме "Армия-2023".