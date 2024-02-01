https://ria.ru/20240201/bronevik-1924751251.html

Броневик для спецназа "Титан" представят миру в феврале в Эр-Рияде

Броневик для спецназа "Титан" представят миру в феврале в Эр-Рияде - РИА Новости, 01.02.2024

Броневик для спецназа "Титан" представят миру в феврале в Эр-Рияде

Первая демонстрация за рубежом новейшего бронеавтомобиля специального назначения "Титан" с дистанционно управляемым боевым модулем состоится на World Defense... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T11:09

2024-02-01T11:09

2024-02-01T11:09

технологии

саудовская аравия

рособоронэкспорт

ростех

набережные челны

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Первая демонстрация за рубежом новейшего бронеавтомобиля специального назначения "Титан" с дистанционно управляемым боевым модулем состоится на World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии, сообщил "Рособоронэкспорт". "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") организует единую российскую экспозицию на международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2024, которая пройдет с 4 по 8 февраля в Эр-Рияде. "Мировой премьерой станет демонстрация натурного образца бронеавтомобиля специального назначения ЗА-СпН "Титан" с дистанционно-управляемым боевым модулем. Этот автомобиль класса MRAP обладает высокой баллистической и противоминной защищенностью. Он имеет отличные перспективы на ближневосточном рынке, в том числе за счет возможности установки на него боевых модулей иностранного производства", - говорится в сообщении "Рособоронэкспорта". Внимание делегаций военно-воздушных сил привлечет впервые демонстрируемый в Саудовской Аравии в натурном виде новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), а также современные российские боевые самолеты – истребители, бомбардировщики и учебно-тренировочные машины. Бронеавтомобиль специального назначения ЗА-СпН "Титан" производства "Ремдизеля" (Набережные Челны) был впервые представлен на форуме "Армия-2023".

https://ria.ru/20231230/tayfun-1919078137.html

https://ria.ru/20240124/saratsin-1923111344.html

саудовская аравия

набережные челны

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, саудовская аравия, рособоронэкспорт, ростех, набережные челны, россия