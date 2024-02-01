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Броневик для спецназа "Титан" представят миру в феврале в Эр-Рияде - РИА Новости, 01.02.2024
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11:09 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/bronevik-1924751251.html
Броневик для спецназа "Титан" представят миру в феврале в Эр-Рияде
Броневик для спецназа "Титан" представят миру в феврале в Эр-Рияде - РИА Новости, 01.02.2024
Броневик для спецназа "Титан" представят миру в феврале в Эр-Рияде
Первая демонстрация за рубежом новейшего бронеавтомобиля специального назначения "Титан" с дистанционно управляемым боевым модулем состоится на World Defense... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:09
2024-02-01T11:09
технологии
саудовская аравия
рособоронэкспорт
ростех
набережные челны
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Первая демонстрация за рубежом новейшего бронеавтомобиля специального назначения "Титан" с дистанционно управляемым боевым модулем состоится на World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии, сообщил "Рособоронэкспорт". "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") организует единую российскую экспозицию на международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2024, которая пройдет с 4 по 8 февраля в Эр-Рияде. "Мировой премьерой станет демонстрация натурного образца бронеавтомобиля специального назначения ЗА-СпН "Титан" с дистанционно-управляемым боевым модулем. Этот автомобиль класса MRAP обладает высокой баллистической и противоминной защищенностью. Он имеет отличные перспективы на ближневосточном рынке, в том числе за счет возможности установки на него боевых модулей иностранного производства", - говорится в сообщении "Рособоронэкспорта". Внимание делегаций военно-воздушных сил привлечет впервые демонстрируемый в Саудовской Аравии в натурном виде новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), а также современные российские боевые самолеты – истребители, бомбардировщики и учебно-тренировочные машины. Бронеавтомобиль специального назначения ЗА-СпН "Титан" производства "Ремдизеля" (Набережные Челны) был впервые представлен на форуме "Армия-2023".
https://ria.ru/20231230/tayfun-1919078137.html
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саудовская аравия
набережные челны
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технологии, саудовская аравия, рособоронэкспорт, ростех, набережные челны, россия
Технологии, Саудовская Аравия, Рособоронэкспорт, Ростех, Набережные Челны, Россия
Броневик для спецназа "Титан" представят миру в феврале в Эр-Рияде

Мировая премьера бронеавтомобиля "Титан" состоится в феврале в Эр-Рияде

© РИА НовостиЗащищенный автомобиль "Титан"
Защищенный автомобиль Титан
© РИА Новости
Защищенный автомобиль "Титан". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Первая демонстрация за рубежом новейшего бронеавтомобиля специального назначения "Титан" с дистанционно управляемым боевым модулем состоится на World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии, сообщил "Рособоронэкспорт".
"Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") организует единую российскую экспозицию на международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2024, которая пройдет с 4 по 8 февраля в Эр-Рияде.
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"Мировой премьерой станет демонстрация натурного образца бронеавтомобиля специального назначения ЗА-СпН "Титан" с дистанционно-управляемым боевым модулем. Этот автомобиль класса MRAP обладает высокой баллистической и противоминной защищенностью. Он имеет отличные перспективы на ближневосточном рынке, в том числе за счет возможности установки на него боевых модулей иностранного производства", - говорится в сообщении "Рособоронэкспорта".
Внимание делегаций военно-воздушных сил привлечет впервые демонстрируемый в Саудовской Аравии в натурном виде новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), а также современные российские боевые самолеты – истребители, бомбардировщики и учебно-тренировочные машины.
Бронеавтомобиль специального назначения ЗА-СпН "Титан" производства "Ремдизеля" (Набережные Челны) был впервые представлен на форуме "Армия-2023".
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ТехнологииСаудовская АравияРособоронэкспортРостехНабережные ЧелныРоссия
 
 
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