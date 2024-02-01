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Болдуин отказался признать вину по делу о гибели оператора - РИА Новости, 01.02.2024
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Шоубиз
 
02:36 01.02.2024 (обновлено: 05:22 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/bolduin-1924702720.html
Болдуин отказался признать вину по делу о гибели оператора
Болдуин отказался признать вину по делу о гибели оператора - РИА Новости, 01.02.2024
Болдуин отказался признать вину по делу о гибели оператора
Актер Алек Болдуин не признал вину по делу о гибели оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съемкам фильма "Раст" в 2021 году, следует из отправленного в РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T02:36
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Актер Алек Болдуин не признал вину по делу о гибели оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съемкам фильма "Раст" в 2021 году, следует из отправленного в суд заявления."Я не признаю вину по всем пунктам", - говорится в документе, направленном в окружной суд штата Нью-Мехико. Актер при этом отказался от личного присутствия на предварительных слушаниях по делу.В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции на съемочной площадке вестерна "Раст" выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, а выстрел произошел самопроизвольно.Болдуин сначала был обвинен в непредумышленном причинении смерти, однако потом прокуратура отозвала обвинения, не исключив, однако, их повторного предъявления. В январе стало известно, что актеру вновь предъявили обвинения. По данным издания Variety, в случае обвинительного приговора ему грозит до 18 месяцев тюрьмы.
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алек болдуин (александр рэй болдуин iii), украина
Шоубиз, Алек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III), Украина
Болдуин отказался признать вину по делу о гибели оператора

Болдуин не признал вину по делу о гибели оператора на съемке "Раста" в 2021 году

© AP Photo / Mark LennihanГолливудский актер Алек Болдуин
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
Голливудский актер Алек Болдуин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Актер Алек Болдуин не признал вину по делу о гибели оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съемкам фильма "Раст" в 2021 году, следует из отправленного в суд заявления.
«
"Я не признаю вину по всем пунктам", - говорится в документе, направленном в окружной суд штата Нью-Мехико.
Актер при этом отказался от личного присутствия на предварительных слушаниях по делу.
В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции на съемочной площадке вестерна "Раст" выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, а выстрел произошел самопроизвольно.
Болдуин сначала был обвинен в непредумышленном причинении смерти, однако потом прокуратура отозвала обвинения, не исключив, однако, их повторного предъявления. В январе стало известно, что актеру вновь предъявили обвинения. По данным издания Variety, в случае обвинительного приговора ему грозит до 18 месяцев тюрьмы.
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