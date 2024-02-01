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Участники "Би-2" отказались общаться с российскими консулами, заявил МИД - РИА Новости, 01.02.2024
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Шоубиз
 
23:31 01.02.2024 (обновлено: 23:46 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/bi-2-1924922104.html
Участники "Би-2" отказались общаться с российскими консулами, заявил МИД
Участники "Би-2" отказались общаться с российскими консулами, заявил МИД - РИА Новости, 01.02.2024
Участники "Би-2" отказались общаться с российскими консулами, заявил МИД
Участники группы "Би-2" сами отказались от общения с российскими консулами, никаких обращений от них в загранучреждения не поступали, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T23:31
2024-02-01T23:46
в мире
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израиль
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Участники группы "Би-2" сами отказались от общения с российскими консулами, никаких обращений от них в загранучреждения не поступали, заявили в МИД РФ. Ранее на этой неделе МИД Израиля добился освобождения всех музыкантов группы "Би-2", которые были задержаны в Таиланде за осуществление трудовой деятельности без разрешения местных властей. Все они были депортированы в Израиль после того, как почти неделю провели в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда. "С самого начала сотрудники консульского отдела посольства и генконсульства России действовали в строгом соответствии с регламентом… Однако участники группы "Би-2" от общения с российскими консулами наотрез отказались, никаких обращений от их лица в адрес наших загранучреждений так и не поступило. Зато, по их собственному признанию, музыканты приветствовали содействие со стороны госдепартамента США, американских сенаторов, немецких, польских, литовских дипломатов и других лиц", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.Также, в МИД России заявили, что недопуск российской прессы на пресс-конференцию музыкальной группы "Би-2" при поддержке МИД Израиля говорит о том, что авторы "шоу" вокруг группы боятся разоблачения.Ранее российских журналистов, аккредитованных в Израиле, не пустили на пресс-конференцию рок-группы "Би-2" в Тель-Авиве, организованную МИД Израиля после депортации музыкантов из Таиланда."Это свидетельствует о том, что устроители такого шоу боятся разоблачения. С пониманием относимся к попыткам израильских дипломатов продемонстрировать возможности по освобождению если не заложников, то музыкантов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20240201/bi-2-1924755373.html
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в мире, россия, израиль, таиланд, би-2
В мире, Россия, Израиль, Таиланд, Би-2, Шоубиз
Участники "Би-2" отказались общаться с российскими консулами, заявил МИД

МИД: участники "Би-2" отказались общаться с российскими консулами

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРок-концерт
Рок-концерт - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Участники группы "Би-2" сами отказались от общения с российскими консулами, никаких обращений от них в загранучреждения не поступали, заявили в МИД РФ.
Ранее на этой неделе МИД Израиля добился освобождения всех музыкантов группы "Би-2", которые были задержаны в Таиланде за осуществление трудовой деятельности без разрешения местных властей. Все они были депортированы в Израиль после того, как почти неделю провели в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда.
"С самого начала сотрудники консульского отдела посольства и генконсульства России действовали в строгом соответствии с регламентом… Однако участники группы "Би-2" от общения с российскими консулами наотрез отказались, никаких обращений от их лица в адрес наших загранучреждений так и не поступило. Зато, по их собственному признанию, музыканты приветствовали содействие со стороны госдепартамента США, американских сенаторов, немецких, польских, литовских дипломатов и других лиц", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Также, в МИД России заявили, что недопуск российской прессы на пресс-конференцию музыкальной группы "Би-2" при поддержке МИД Израиля говорит о том, что авторы "шоу" вокруг группы боятся разоблачения.
Ранее российских журналистов, аккредитованных в Израиле, не пустили на пресс-конференцию рок-группы "Би-2" в Тель-Авиве, организованную МИД Израиля после депортации музыкантов из Таиланда.
"Это свидетельствует о том, что устроители такого шоу боятся разоблачения. С пониманием относимся к попыткам израильских дипломатов продемонстрировать возможности по освобождению если не заложников, то музыкантов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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