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Российскую прессу не пустили на пресс-конференцию "Би-2" в Израиле - РИА Новости, 01.02.2024
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Шоубиз
 
20:51 01.02.2024 (обновлено: 22:22 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/bi-2-1924906394.html
Российскую прессу не пустили на пресс-конференцию "Би-2" в Израиле
Российскую прессу не пустили на пресс-конференцию "Би-2" в Израиле - РИА Новости, 01.02.2024
Российскую прессу не пустили на пресс-конференцию "Би-2" в Израиле
Аккредитованных в Израиле российских журналистов не пустили на пресс-конференцию рок-группы "Би-2" в Тель-Авиве, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.02.2024
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израиль
шоубиз
таиланд
тель-авив
исраэль кац
би-2
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев — РИА Новости. Аккредитованных в Израиле российских журналистов не пустили на пресс-конференцию рок-группы "Би-2" в Тель-Авиве, сообщил корреспондент РИА Новости. Представитель музыкантов Игорь Рубинштейн заявил, что, несмотря на наличие официального приглашения, не пустит представителей прессы. Помимо этого, он отпускал оскорбления в адрес журналистов.Менеджер группы практически силой попытался вывести корреспондента агентства из лобби отеля и вызвал охрану. В этот момент там находились сами артисты, которые игнорировали все вопросы в их адрес.Затем журналист РИА Новости обратился к представителю израильского внешнеполитического ведомства с просьбой помочь разрешить ситуацию, но, по его словам, представители рок-группы отказались пустить указанные СМИ, пригрозив отменой мероприятия. На пресс-конференцию не попала и съемочная группа ВГТРК, а также фрилансеры, сотрудничающие с российскими изданиями.Музыкантов "Би-2" арестовали 24 января после концерта на Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда. Их приговорили к денежному штрафу и депортации. Артисты почти неделю провели в центре временного содержания иммиграционной полиции страны. На этой неделе МИД Израиля добился их освобождения и отправки в еврейское государство.
https://ria.ru/20240201/bi-2-1924755373.html
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Российских журналистов не пускают на пресс-конференцию "Би-2" в Тель-Авиве
Российских журналистов, аккредитованных в Израиле, не пустили на пресс-конференцию рок-группы "Би-2" в Тель-Авиве, организованную МИД Израиля после депортации музыкантов из Таиланда, сообщает корреспондент РИА Новости. Представитель группы Игорь Рубинштейн при виде российских журналистов, несмотря на официальное приглашение заявил, что их не пустят на пресс-конференцию, отпуская при этом оскорбления. Менеджер группы практически силой попытался вывести корреспондента РИА Новости из лобби отеля, где проходило мероприятие и вызвал охрану.
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израиль, таиланд, тель-авив, исраэль кац, би-2, в мире, вгтрк
Израиль, Шоубиз, Таиланд, Тель-Авив, Исраэль Кац, Би-2, В мире, ВГТРК
Российскую прессу не пустили на пресс-конференцию "Би-2" в Израиле

Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию "Би-2" в Тель-Авиве

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 фев — РИА Новости. Аккредитованных в Израиле российских журналистов не пустили на пресс-конференцию рок-группы "Би-2" в Тель-Авиве, сообщил корреспондент РИА Новости.

В четверг МИД Израиля разослал приглашение посетить пресс-конференцию "Би-2". Мероприятие проходило в одном из отелей на набережной в центре города. Там присутствовал министр иностранных дел страны Исраэль Кац.

Представитель музыкантов Игорь Рубинштейн заявил, что, несмотря на наличие официального приглашения, не пустит представителей прессы. Помимо этого, он отпускал оскорбления в адрес журналистов.
Менеджер группы практически силой попытался вывести корреспондента агентства из лобби отеля и вызвал охрану. В этот момент там находились сами артисты, которые игнорировали все вопросы в их адрес.
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Затем журналист РИА Новости обратился к представителю израильского внешнеполитического ведомства с просьбой помочь разрешить ситуацию, но, по его словам, представители рок-группы отказались пустить указанные СМИ, пригрозив отменой мероприятия.
На пресс-конференцию не попала и съемочная группа ВГТРК, а также фрилансеры, сотрудничающие с российскими изданиями.
Музыкантов "Би-2" арестовали 24 января после концерта на Пхукете за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей Таиланда. Их приговорили к денежному штрафу и депортации. Артисты почти неделю провели в центре временного содержания иммиграционной полиции страны. На этой неделе МИД Израиля добился их освобождения и отправки в еврейское государство.
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