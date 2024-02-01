"Лева Би-2"* назвал наказание в Таиланде несоизмеримым
Солист рок-группы "Би-2" Лева* признал вину, но возмутился наказанием в Таиланде
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСолист рок-группы "Би-2" Лева (Егор Бортник*, признан иноагентом)
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Солист рок-группы "Би-2" Лева* (настоящее имя — Егор Бортник*) признал вину в нарушении законодательства Таиланда, но посчитал наказание несоизмеримым, сообщают "Известия" из аэропорта Израиля.
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"Это было неожиданностью, то есть несоизмеримое, скажем так, наказание. Я понимаю, что мы, пусть и не по своей вине, все-таки нарушили закон, но то, что стало происходить дальше, это было уже вне какой-либо логики", — сказал Бортник*.
Егор Бортник* прибыл в Израиль из Таиланда, откуда музыканта депортировали за нарушения.
На прошлой неделе музыкантов задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения.
Они провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции. Суд проходил на Пхукете. Артистам присудили штраф по 85 долларов на каждого и депортацию.
Затем рокеров привезли в Бангкок и разместили в центре временного содержания иммиграционной полиции. Очевидцы сообщали, что музыканты находились "в клетке под палящим солнцем".
По законам Таиланда, депортация производится в страну выдачи паспорта. Как сообщил ранее РИА Новости генконсул России в Пхукете Владимир Соснов, пятеро из семи музыкантов являются гражданами России, еще два члена группы въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии.
Накануне вечером МИД Израиля сообщил, что добился освобождения всех музыкантов группы "Би-2". Артисты в своем Телеграм-канале подтвердили, что покинули Таиланд и летят в Израиль.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.