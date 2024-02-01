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"Лева Би-2"* назвал наказание в Таиланде несоизмеримым - РИА Новости, 01.02.2024
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Шоубиз
 
11:35 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/bi-2-1924755373.html
"Лева Би-2"* назвал наказание в Таиланде несоизмеримым
"Лева Би-2"* назвал наказание в Таиланде несоизмеримым - РИА Новости, 01.02.2024
"Лева Би-2"* назвал наказание в Таиланде несоизмеримым
Солист рок-группы "Би-2" Лева* (настоящее имя — Егор Бортник*) признал вину в нарушении законодательства Таиланда, но посчитал наказание несоизмеримым, сообщают РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:35
2024-02-01T11:35
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Солист рок-группы "Би-2" Лева* (настоящее имя — Егор Бортник*) признал вину в нарушении законодательства Таиланда, но посчитал наказание несоизмеримым, сообщают "Известия" из аэропорта Израиля.&quot;Это было неожиданностью, то есть несоизмеримое, скажем так, наказание. Я понимаю, что мы, пусть и не по своей вине, все-таки нарушили закон, но то, что стало происходить дальше, это было уже вне какой-либо логики&quot;, — сказал Бортник*.Егор Бортник* прибыл в Израиль из Таиланда, откуда музыканта депортировали за нарушения. На прошлой неделе музыкантов задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения.Они провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции. Суд проходил на Пхукете. Артистам присудили штраф по 85 долларов на каждого и депортацию.Затем рокеров привезли в Бангкок и разместили в центре временного содержания иммиграционной полиции. Очевидцы сообщали, что музыканты находились "в клетке под палящим солнцем".По законам Таиланда, депортация производится в страну выдачи паспорта. Как сообщил ранее РИА Новости генконсул России в Пхукете Владимир Соснов, пятеро из семи музыкантов являются гражданами России, еще два члена группы въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии.Накануне вечером МИД Израиля сообщил, что добился освобождения всех музыкантов группы "Би-2". Артисты в своем Телеграм-канале подтвердили, что покинули Таиланд и летят в Израиль. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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Шоубиз, Таиланд, Израиль, Би-2, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
"Лева Би-2"* назвал наказание в Таиланде несоизмеримым

Солист рок-группы "Би-2" Лева* признал вину, но возмутился наказанием в Таиланде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСолист рок-группы "Би-2" Лева (Егор Бортник*, признан иноагентом)
Солист рок-группы Би-2 Лева (Егор Бортник*, признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Солист рок-группы "Би-2" Лева* (настоящее имя — Егор Бортник*) признал вину в нарушении законодательства Таиланда, но посчитал наказание несоизмеримым, сообщают "Известия" из аэропорта Израиля.
«

"Это было неожиданностью, то есть несоизмеримое, скажем так, наказание. Я понимаю, что мы, пусть и не по своей вине, все-таки нарушили закон, но то, что стало происходить дальше, это было уже вне какой-либо логики", — сказал Бортник*.

Егор Бортник* прибыл в Израиль из Таиланда, откуда музыканта депортировали за нарушения.
На прошлой неделе музыкантов задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения.
Они провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции. Суд проходил на Пхукете. Артистам присудили штраф по 85 долларов на каждого и депортацию.
Затем рокеров привезли в Бангкок и разместили в центре временного содержания иммиграционной полиции. Очевидцы сообщали, что музыканты находились "в клетке под палящим солнцем".
По законам Таиланда, депортация производится в страну выдачи паспорта. Как сообщил ранее РИА Новости генконсул России в Пхукете Владимир Соснов, пятеро из семи музыкантов являются гражданами России, еще два члена группы въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии.
Накануне вечером МИД Израиля сообщил, что добился освобождения всех музыкантов группы "Би-2". Артисты в своем Телеграм-канале подтвердили, что покинули Таиланд и летят в Израиль.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Группа Би-2 - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Всех музыкантов "Би-2" депортировали в Израиль
Вчера, 20:45
 
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