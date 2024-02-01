https://ria.ru/20240201/bi-2-1924755373.html

"Лева Би-2"* назвал наказание в Таиланде несоизмеримым

"Лева Би-2"* назвал наказание в Таиланде несоизмеримым - РИА Новости, 01.02.2024

"Лева Би-2"* назвал наказание в Таиланде несоизмеримым

Солист рок-группы "Би-2" Лева* (настоящее имя — Егор Бортник*) признал вину в нарушении законодательства Таиланда, но посчитал наказание несоизмеримым, сообщают РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T11:35

2024-02-01T11:35

2024-02-01T11:35

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Солист рок-группы "Би-2" Лева* (настоящее имя — Егор Бортник*) признал вину в нарушении законодательства Таиланда, но посчитал наказание несоизмеримым, сообщают "Известия" из аэропорта Израиля."Это было неожиданностью, то есть несоизмеримое, скажем так, наказание. Я понимаю, что мы, пусть и не по своей вине, все-таки нарушили закон, но то, что стало происходить дальше, это было уже вне какой-либо логики", — сказал Бортник*.Егор Бортник* прибыл в Израиль из Таиланда, откуда музыканта депортировали за нарушения. На прошлой неделе музыкантов задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения.Они провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции. Суд проходил на Пхукете. Артистам присудили штраф по 85 долларов на каждого и депортацию.Затем рокеров привезли в Бангкок и разместили в центре временного содержания иммиграционной полиции. Очевидцы сообщали, что музыканты находились "в клетке под палящим солнцем".По законам Таиланда, депортация производится в страну выдачи паспорта. Как сообщил ранее РИА Новости генконсул России в Пхукете Владимир Соснов, пятеро из семи музыкантов являются гражданами России, еще два члена группы въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии.Накануне вечером МИД Израиля сообщил, что добился освобождения всех музыкантов группы "Би-2". Артисты в своем Телеграм-канале подтвердили, что покинули Таиланд и летят в Израиль. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240131/bi-2-1924675359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

таиланд, израиль, би-2, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес