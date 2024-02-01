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Над Белгородской и Воронежской областями нейтрализовали шесть беспилотников - РИА Новости, 01.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:27 01.02.2024 (обновлено: 11:08 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/bespilotniki-1924715576.html
Над Белгородской и Воронежской областями нейтрализовали шесть беспилотников
Над Белгородской и Воронежской областями нейтрализовали шесть беспилотников - РИА Новости, 01.02.2024
Над Белгородской и Воронежской областями нейтрализовали шесть беспилотников
Силы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области, еще два — над Воронежской, сообщило министерство обороны. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T07:27
2024-02-01T11:08
специальная военная операция на украине
воронежская область
россия
белгородская область
безопасность
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Силы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области, еще два — над Воронежской, сообщило министерство обороны."Первого февраля &lt;...&gt; около 06:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (четыре БПЛА) и Воронежской (два БПЛА) областей", — говорится в релизе.Кроме того, ночью в небе над Белгородской областью уже нейтрализовали четыре беспилотника, еще один — над Курской областью.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. Система ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.
https://ria.ru/20240131/bespilotniki-1924693119.html
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воронежская область, россия, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Россия, Белгородская область, Безопасность
Над Белгородской и Воронежской областями нейтрализовали шесть беспилотников

Минобороны: над Белгородской, Воронежской и Курской областями сбили беспилотники

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Силы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области, еще два — над Воронежской, сообщило министерство обороны.
"Первого февраля <...> около 06:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (четыре БПЛА) и Воронежской (два БПЛА) областей", — говорится в релизе.
Кроме того, ночью в небе над Белгородской областью уже нейтрализовали четыре беспилотника, еще один — над Курской областью.
ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. Система ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.
Комплекс радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
В Нижегородской области обезвредили два беспилотника ВСУ, сообщил источник
Вчера, 23:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьРоссияБелгородская областьБезопасность
 
 
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