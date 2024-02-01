https://ria.ru/20240201/bespilotniki-1924715576.html

Над Белгородской и Воронежской областями нейтрализовали шесть беспилотников

Над Белгородской и Воронежской областями нейтрализовали шесть беспилотников - РИА Новости, 01.02.2024

Над Белгородской и Воронежской областями нейтрализовали шесть беспилотников

Силы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области, еще два — над Воронежской, сообщило министерство обороны. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T07:27

2024-02-01T07:27

2024-02-01T11:08

специальная военная операция на украине

воронежская область

россия

белгородская область

безопасность

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Силы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области, еще два — над Воронежской, сообщило министерство обороны."Первого февраля <...> около 06:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (четыре БПЛА) и Воронежской (два БПЛА) областей", — говорится в релизе.Кроме того, ночью в небе над Белгородской областью уже нейтрализовали четыре беспилотника, еще один — над Курской областью.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. Система ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.

https://ria.ru/20240131/bespilotniki-1924693119.html

воронежская область

россия

белгородская область

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воронежская область, россия, белгородская область, безопасность