https://ria.ru/20240201/bespilotniki-1924712009.html

Над Белгородской и Курской областями нейтрализовали пять беспилотников

Над Белгородской и Курской областями нейтрализовали пять беспилотников - РИА Новости, 01.02.2024

Над Белгородской и Курской областями нейтрализовали пять беспилотников

Силы ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и еще один – над Курской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T06:19

2024-02-01T06:19

2024-02-01T06:27

специальная военная операция на украине

курская область

россия

белгородская область

безопасность

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Силы ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и еще один – над Курской, сообщили в Минобороны России."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской (четыре БПЛА) и Курской (один БПЛА) областей", - говорится в сообщении.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.Накануне два беспилотника обезвредили в Нижегородской области, сообщил РИА Новости информированный источник, пострадавших не было.

https://ria.ru/20240201/belgorodskaya_oblast-1924711777.html

курская область

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белгородская область

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курская область, россия, белгородская область, безопасность