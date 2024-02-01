https://ria.ru/20240201/bespilotniki-1924712009.html
Над Белгородской и Курской областями нейтрализовали пять беспилотников
Над Белгородской и Курской областями нейтрализовали пять беспилотников - РИА Новости, 01.02.2024
Над Белгородской и Курской областями нейтрализовали пять беспилотников
Силы ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и еще один – над Курской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T06:19
2024-02-01T06:19
2024-02-01T06:27
специальная военная операция на украине
курская область
россия
белгородская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Силы ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и еще один – над Курской, сообщили в Минобороны России."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской (четыре БПЛА) и Курской (один БПЛА) областей", - говорится в сообщении.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.Накануне два беспилотника обезвредили в Нижегородской области, сообщил РИА Новости информированный источник, пострадавших не было.
https://ria.ru/20240201/belgorodskaya_oblast-1924711777.html
курская область
россия
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Белгородская область, Безопасность
Над Белгородской и Курской областями нейтрализовали пять беспилотников
Минобороны: ПВО нейтрализовала над Белгородской и Курской областями пять БПЛА