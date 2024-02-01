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Над Белгородской и Курской областями нейтрализовали пять беспилотников - РИА Новости, 01.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:19 01.02.2024 (обновлено: 06:27 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/bespilotniki-1924712009.html
Над Белгородской и Курской областями нейтрализовали пять беспилотников
Над Белгородской и Курской областями нейтрализовали пять беспилотников - РИА Новости, 01.02.2024
Над Белгородской и Курской областями нейтрализовали пять беспилотников
Силы ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и еще один – над Курской, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T06:19
2024-02-01T06:27
специальная военная операция на украине
курская область
россия
белгородская область
безопасность
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Силы ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и еще один – над Курской, сообщили в Минобороны России."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской (четыре БПЛА) и Курской (один БПЛА) областей", - говорится в сообщении.ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.Накануне два беспилотника обезвредили в Нижегородской области, сообщил РИА Новости информированный источник, пострадавших не было.
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курская область, россия, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Белгородская область, Безопасность
Над Белгородской и Курской областями нейтрализовали пять беспилотников

Минобороны: ПВО нейтрализовала над Белгородской и Курской областями пять БПЛА

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Силы ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и еще один – над Курской, сообщили в Минобороны России.
«
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской (четыре БПЛА) и Курской (один БПЛА) областей", - говорится в сообщении.
ВСУ постоянно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. ПВО регулярно сбивает украинские беспилотники.
Накануне два беспилотника обезвредили в Нижегородской области, сообщил РИА Новости информированный источник, пострадавших не было.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБелгородская областьБезопасность
 
 
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