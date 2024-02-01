https://ria.ru/20240201/bapor-1924916586.html

МИД призвал не наказывать всю БАПОР за подозрения в отношении сотрудников

МИД призвал не наказывать всю БАПОР за подозрения в отношении сотрудников - РИА Новости, 01.02.2024

МИД призвал не наказывать всю БАПОР за подозрения в отношении сотрудников

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в телефонном разговоре с генеральным комиссаром Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T22:15

2024-02-01T22:15

2024-02-01T22:16

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в телефонном разговоре с генеральным комиссаром Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини заявил, что подозрения в отношении 12 сотрудников БАПОР не могут и не должны использоваться для коллективного наказания всей структуры, сообщили в российском дипведомстве. Ранее БАПОР получило информацию от Израиля о якобы причастности некоторых своих сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября и решило расторгнуть с ними контракты. О числе этих сотрудников и степени их вовлеченности в нападение не сообщалось. Генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению на Израиль, предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, ФРГ и еще ряд стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства. "Подчеркнуто, что подозрения в отношении 12 сотрудников агентства не могут и не должны использоваться для коллективного наказания всей ооновской структуры (персонал агентства в Газе насчитывает 13000 человек) и почти 6 миллионов палестинцев на ОПТ и в соседних арабских странах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В российском дипведомстве добавили, что генеральный комиссар БАПОР сообщил о незамедлительно принятых мерах по расследованию и выяснению всех обстоятельств и заверил МИД РФ, "что в случае подтверждения подозрений все виновные будут наказаны". Лаззарини, по словам российского МИД, подчеркнул, что БАПОР рискует прекратить свою деятельность, если западные доноры не пересмотрят свое решение. "В связи с этим с российской стороны была подтверждена поддержка деятельности БАПОР, являющегося ключевой структурой по оказанию комплексного содействия палестинцам в условиях нерешенности проблемы беженцев (одной из четырех проблем окончательного статуса наряду с границами, водой и статусом Иерусалима)", - говорится в публикации МИД РФ. В МИД России уточнили, что стороны в ходе беседы затронули и гуманитарную ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, отметив необходимость прекращения огня и доступа ко всем пострадавшим и нуждающимся. "Сергей Вершинин высоко оценил роль БАПОР, которое на протяжении 75 лет оказывает комплексную поддержку палестинским беженцам не только на оккупированной палестинской территории (Западный берег р.Иордан и сектор Газа), но и в соседних арабских странах (Иордания, Ливан и Сирия) преимущественно за счет добровольных взносов доноров", - подчеркнули в МИД.

https://ria.ru/20240201/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

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в мире, россия, израиль, финляндия, сергей вершинин, бапор, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году