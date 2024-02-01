Рейтинг@Mail.ru
МИД призвал не наказывать всю БАПОР за подозрения в отношении сотрудников - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 01.02.2024 (обновлено: 22:16 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/bapor-1924916586.html
МИД призвал не наказывать всю БАПОР за подозрения в отношении сотрудников
МИД призвал не наказывать всю БАПОР за подозрения в отношении сотрудников - РИА Новости, 01.02.2024
МИД призвал не наказывать всю БАПОР за подозрения в отношении сотрудников
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в телефонном разговоре с генеральным комиссаром Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T22:15
2024-02-01T22:16
в мире
россия
израиль
финляндия
сергей вершинин
бапор
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dd2af2db2c85a211643ab0dbfdb1875.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в телефонном разговоре с генеральным комиссаром Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини заявил, что подозрения в отношении 12 сотрудников БАПОР не могут и не должны использоваться для коллективного наказания всей структуры, сообщили в российском дипведомстве. Ранее БАПОР получило информацию от Израиля о якобы причастности некоторых своих сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября и решило расторгнуть с ними контракты. О числе этих сотрудников и степени их вовлеченности в нападение не сообщалось. Генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению на Израиль, предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, ФРГ и еще ряд стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства. "Подчеркнуто, что подозрения в отношении 12 сотрудников агентства не могут и не должны использоваться для коллективного наказания всей ооновской структуры (персонал агентства в Газе насчитывает 13000 человек) и почти 6 миллионов палестинцев на ОПТ и в соседних арабских странах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В российском дипведомстве добавили, что генеральный комиссар БАПОР сообщил о незамедлительно принятых мерах по расследованию и выяснению всех обстоятельств и заверил МИД РФ, "что в случае подтверждения подозрений все виновные будут наказаны". Лаззарини, по словам российского МИД, подчеркнул, что БАПОР рискует прекратить свою деятельность, если западные доноры не пересмотрят свое решение. "В связи с этим с российской стороны была подтверждена поддержка деятельности БАПОР, являющегося ключевой структурой по оказанию комплексного содействия палестинцам в условиях нерешенности проблемы беженцев (одной из четырех проблем окончательного статуса наряду с границами, водой и статусом Иерусалима)", - говорится в публикации МИД РФ. В МИД России уточнили, что стороны в ходе беседы затронули и гуманитарную ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, отметив необходимость прекращения огня и доступа ко всем пострадавшим и нуждающимся. "Сергей Вершинин высоко оценил роль БАПОР, которое на протяжении 75 лет оказывает комплексную поддержку палестинским беженцам не только на оккупированной палестинской территории (Западный берег р.Иордан и сектор Газа), но и в соседних арабских странах (Иордания, Ливан и Сирия) преимущественно за счет добровольных взносов доноров", - подчеркнули в МИД.
https://ria.ru/20240201/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html
россия
израиль
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_f88c2be046a313d1a6d9a7a214ffa076.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, израиль, финляндия, сергей вершинин, бапор, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Финляндия, Сергей Вершинин, БАПОР, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД призвал не наказывать всю БАПОР за подозрения в отношении сотрудников

МИД призвал не наказывать всю БАПОР за подозрения в отношении 12 сотрудников

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в телефонном разговоре с генеральным комиссаром Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини заявил, что подозрения в отношении 12 сотрудников БАПОР не могут и не должны использоваться для коллективного наказания всей структуры, сообщили в российском дипведомстве.
Ранее БАПОР получило информацию от Израиля о якобы причастности некоторых своих сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну 7 октября и решило расторгнуть с ними контракты. О числе этих сотрудников и степени их вовлеченности в нападение не сообщалось. Генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства, подозреваемые в причастности к нападению на Израиль, предстанут перед судом, если их вину докажут. Тем не менее, о прекращении финансирования организации уже объявили Финляндия, Великобритания, Италия, Австралия, Канада, ФРГ и еще ряд стран. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны не допустить прерывания работы агентства.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Подчеркнуто, что подозрения в отношении 12 сотрудников агентства не могут и не должны использоваться для коллективного наказания всей ооновской структуры (персонал агентства в Газе насчитывает 13000 человек) и почти 6 миллионов палестинцев на ОПТ и в соседних арабских странах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В российском дипведомстве добавили, что генеральный комиссар БАПОР сообщил о незамедлительно принятых мерах по расследованию и выяснению всех обстоятельств и заверил МИД РФ, "что в случае подтверждения подозрений все виновные будут наказаны". Лаззарини, по словам российского МИД, подчеркнул, что БАПОР рискует прекратить свою деятельность, если западные доноры не пересмотрят свое решение.
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Битва за Ближний Восток началась — Россия ждет
16 января, 08:00
"В связи с этим с российской стороны была подтверждена поддержка деятельности БАПОР, являющегося ключевой структурой по оказанию комплексного содействия палестинцам в условиях нерешенности проблемы беженцев (одной из четырех проблем окончательного статуса наряду с границами, водой и статусом Иерусалима)", - говорится в публикации МИД РФ.
В МИД России уточнили, что стороны в ходе беседы затронули и гуманитарную ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, отметив необходимость прекращения огня и доступа ко всем пострадавшим и нуждающимся.
"Сергей Вершинин высоко оценил роль БАПОР, которое на протяжении 75 лет оказывает комплексную поддержку палестинским беженцам не только на оккупированной палестинской территории (Западный берег р.Иордан и сектор Газа), но и в соседних арабских странах (Иордания, Ливан и Сирия) преимущественно за счет добровольных взносов доноров", - подчеркнули в МИД.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Суд ООН дал Израилю месяц на наказание виновных
27 января, 08:00
 
В миреРоссияИзраильФинляндияСергей ВершининБАПОРХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала