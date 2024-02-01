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Источник: некоторые банки Турции закрыли счета российских фирм из-за США - РИА Новости, 01.02.2024
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08:37 01.02.2024 (обновлено: 08:40 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/banki-1924719926.html
Источник: некоторые банки Турции закрыли счета российских фирм из-за США
Источник: некоторые банки Турции закрыли счета российских фирм из-за США - РИА Новости, 01.02.2024
Источник: некоторые банки Турции закрыли счета российских фирм из-за США
Ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями, заявил РИА Новости на условиях... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T08:37
2024-02-01T08:40
экономика
турция
сша
санкции в отношении россии
россия
владимир путин
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АНКАРА, 1 фев - РИА Новости. Ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями, заявил РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе страны.Некоторые турецкие банки начали закрывать счета российских компаний и ужесточили требования к физлицам из России, намеревающимся завести карточку, сообщали "Ведомости" со ссылкой на предпринимателей, ведущих бизнес с Турцией, финансовых консультантов и представителей деловых объединений. Один из собеседников газеты отметил, что счета российским компаниям турецкие банки закрывали еще в 2022 году, однако тогда речь шла об организациях, попавших под санкции. Теперь же отношения прекращаются и с другими фирмами."Да, такие примеры (закрытия счетов) имеются. Это связано с давлением США, беспрецедентным давлением", - сообщил собеседник агентства.Министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России, принимаются меры, сообщила ранее газета Ekonomim со ссылкой на источники. Издание сообщало, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России для оплаты товаров. Транзакции практически прекратились с 1 января. В свою очередь, источник РИА Новости в банковской сфере в Анкаре говорил, что проблема с платежами присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. При этом собеседник агентства подчеркивал, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций. В сентябре 2022 года турецкие банки приостановили обслуживание карт "Мир".В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240131/turtsiya-1924498426.html
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экономика, турция, сша, санкции в отношении россии, россия, владимир путин
Экономика, Турция, США, Санкции в отношении России, Россия, Владимир Путин
Источник: некоторые банки Турции закрыли счета российских фирм из-за США

Некоторые частные банки Турции закрыли счета российских фирм под давлением США

© Depositphotos.com / yskandagТурецкие лиры
Турецкие лиры - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Depositphotos.com / yskandag
Турецкие лиры. Архивное фото
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АНКАРА, 1 фев - РИА Новости. Ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями, заявил РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе страны.
Некоторые турецкие банки начали закрывать счета российских компаний и ужесточили требования к физлицам из России, намеревающимся завести карточку, сообщали "Ведомости" со ссылкой на предпринимателей, ведущих бизнес с Турцией, финансовых консультантов и представителей деловых объединений. Один из собеседников газеты отметил, что счета российским компаниям турецкие банки закрывали еще в 2022 году, однако тогда речь шла об организациях, попавших под санкции. Теперь же отношения прекращаются и с другими фирмами.
«
"Да, такие примеры (закрытия счетов) имеются. Это связано с давлением США, беспрецедентным давлением", - сообщил собеседник агентства.
Министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России, принимаются меры, сообщила ранее газета Ekonomim со ссылкой на источники. Издание сообщало, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России для оплаты товаров. Транзакции практически прекратились с 1 января. В свою очередь, источник РИА Новости в банковской сфере в Анкаре говорил, что проблема с платежами присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. При этом собеседник агентства подчеркивал, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций. В сентябре 2022 года турецкие банки приостановили обслуживание карт "Мир".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Российские туристы столкнулись с ростом цен в Турции, рассказал эксперт
Вчера, 08:27
 
ЭкономикаТурцияСШАСанкции в отношении РоссииРоссияВладимир Путин
 
 
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