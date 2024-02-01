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Средний размер автокредита приблизился к двум миллионам рублей - РИА Новости, 01.02.2024
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06:40 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/avtokredit-1924713431.html
Средний размер автокредита приблизился к двум миллионам рублей
Средний размер автокредита приблизился к двум миллионам рублей - РИА Новости, 01.02.2024
Средний размер автокредита приблизился к двум миллионам рублей
Средний размер автокредита в РФ в прошлом году вырос на 40% - до 1,64 миллиона рублей, при этом на новый автомобиль граждане в среднем брали в банках около 2... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T06:40
2024-02-01T06:40
россия
москва
экономика
втб
санкт-петербург
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Средний размер автокредита в РФ в прошлом году вырос на 40% - до 1,64 миллиона рублей, при этом на новый автомобиль граждане в среднем брали в банках около 2 миллионов рублей, а на покупку машины с пробегом - 1,5 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие", группа ВТБ). "Средний чек автокредита в 2023 году увеличился на 40% и составил 1,64 миллиона рублей, в том числе 1,95 миллиона рублей (+34%) на новую машину и 1,48 миллиона рублей (+45%) - на автомобиль с пробегом", - сказано в исследовании. Одновременно увеличился и средний срок автокредита - с 70 до 74 месяцев. Отмечается, что средний чек кредита на отечественный автомобиль составил в 2023 году 935 тысяч рублей, на китайский – 2,2 миллиона рублей, на корейский – 2,6 миллиона рублей, на японский – 3,4 миллиона рублей, на европейские бренды – 3,8 миллиона рублей. По данным компании, в 2023 году заемщики чаще всего оформляли автокредиты на подержанные автомобили - на них пришлось две трети выдач по количеству и 58% в денежном эквиваленте. А регионами-лидерами по объему оформленных автокредитов стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан и Челябинская область.
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россия, москва, экономика, втб, санкт-петербург
Россия, Москва, Экономика, ВТБ, Санкт-Петербург
Средний размер автокредита приблизился к двум миллионам рублей

"Открытие Авто": средний размер кредита на машину достиг двух миллионам рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДорожая обстановка в Москве
Дорожая обстановка в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Средний размер автокредита в РФ в прошлом году вырос на 40% - до 1,64 миллиона рублей, при этом на новый автомобиль граждане в среднем брали в банках около 2 миллионов рублей, а на покупку машины с пробегом - 1,5 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие", группа ВТБ).
«
"Средний чек автокредита в 2023 году увеличился на 40% и составил 1,64 миллиона рублей, в том числе 1,95 миллиона рублей (+34%) на новую машину и 1,48 миллиона рублей (+45%) - на автомобиль с пробегом", - сказано в исследовании. Одновременно увеличился и средний срок автокредита - с 70 до 74 месяцев.
Отмечается, что средний чек кредита на отечественный автомобиль составил в 2023 году 935 тысяч рублей, на китайский – 2,2 миллиона рублей, на корейский – 2,6 миллиона рублей, на японский – 3,4 миллиона рублей, на европейские бренды – 3,8 миллиона рублей.
По данным компании, в 2023 году заемщики чаще всего оформляли автокредиты на подержанные автомобили - на них пришлось две трети выдач по количеству и 58% в денежном эквиваленте. А регионами-лидерами по объему оформленных автокредитов стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан и Челябинская область.
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