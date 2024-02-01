https://ria.ru/20240201/avtokredit-1924713431.html

Средний размер автокредита приблизился к двум миллионам рублей

Средний размер автокредита приблизился к двум миллионам рублей - РИА Новости, 01.02.2024

Средний размер автокредита приблизился к двум миллионам рублей

Средний размер автокредита в РФ в прошлом году вырос на 40% - до 1,64 миллиона рублей, при этом на новый автомобиль граждане в среднем брали в банках около 2... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T06:40

2024-02-01T06:40

2024-02-01T06:40

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Средний размер автокредита в РФ в прошлом году вырос на 40% - до 1,64 миллиона рублей, при этом на новый автомобиль граждане в среднем брали в банках около 2 миллионов рублей, а на покупку машины с пробегом - 1,5 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие", группа ВТБ). "Средний чек автокредита в 2023 году увеличился на 40% и составил 1,64 миллиона рублей, в том числе 1,95 миллиона рублей (+34%) на новую машину и 1,48 миллиона рублей (+45%) - на автомобиль с пробегом", - сказано в исследовании. Одновременно увеличился и средний срок автокредита - с 70 до 74 месяцев. Отмечается, что средний чек кредита на отечественный автомобиль составил в 2023 году 935 тысяч рублей, на китайский – 2,2 миллиона рублей, на корейский – 2,6 миллиона рублей, на японский – 3,4 миллиона рублей, на европейские бренды – 3,8 миллиона рублей. По данным компании, в 2023 году заемщики чаще всего оформляли автокредиты на подержанные автомобили - на них пришлось две трети выдач по количеству и 58% в денежном эквиваленте. А регионами-лидерами по объему оформленных автокредитов стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан и Челябинская область.

https://ria.ru/20231225/avtokredit-1917842995.html

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россия, москва, экономика, втб, санкт-петербург