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Армения должна понять, с кем может иметь военные отношения, заявил Пашинян - РИА Новости, 01.02.2024
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20:42 01.02.2024 (обновлено: 20:43 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/armeniya-1924903950.html
Армения должна понять, с кем может иметь военные отношения, заявил Пашинян
Армения должна понять, с кем может иметь военные отношения, заявил Пашинян - РИА Новости, 01.02.2024
Армения должна понять, с кем может иметь военные отношения, заявил Пашинян
Армения должна понять, с кем реально может выстраивать отношения военно-технического и оборонного характера, сказал в четверг армянский премьер Никол Пашинян. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T20:42
2024-02-01T20:43
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ЕРЕВАН, 1 фев - РИА Новости. Армения должна понять, с кем реально может выстраивать отношения военно-технического и оборонного характера, сказал в четверг армянский премьер Никол Пашинян. "Нам нужно понять, с кем мы реально можем иметь отношения военно-технического и оборонного характера. Раньше это было простой задачей, потому что не было такого вопроса и не было сложности в создании концепции. Раньше 95%-97% наших отношений в оборонной сфере приходились на РФ, теперь этого быть не может как по объективным, так и по субъективным причинам", - сказал Пашинян в ответ на вопрос о перспективах разработки концепции реформирования ВС. По его словам, Армении предстоит понять, какие отношения у нее будут с Индией в рамках этой концепции, какие отношения в сфере безопасности будут или не будут Ираном, Грузией, США. "Изменятся или нет наши отношения в области безопасности с Россией, как они изменятся? Остаемся ли мы членом ОДКБ или не остаемся? Какие отношения мы строим с Францией? Проблема здесь в том, что сама концепция уже заявлена как декларация, и нам нужно сформулировать такую концепцию, вокруг реализации которой у нас есть как минимум договоренности". - заявил Пашинян. Он считает, что работа над этим документом может завершиться в течение нынешнего года.
https://ria.ru/20240201/odkb-1924718488.html
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армения, россия, индия, никол пашинян, одкб, в мире
Армения, Россия, Индия, Никол Пашинян, ОДКБ, В мире
Армения должна понять, с кем может иметь военные отношения, заявил Пашинян

Премьер Пашинян: РФ не может быть ключевым партнером Армении в военной сфере

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 1 фев - РИА Новости. Армения должна понять, с кем реально может выстраивать отношения военно-технического и оборонного характера, сказал в четверг армянский премьер Никол Пашинян.
"Нам нужно понять, с кем мы реально можем иметь отношения военно-технического и оборонного характера. Раньше это было простой задачей, потому что не было такого вопроса и не было сложности в создании концепции. Раньше 95%-97% наших отношений в оборонной сфере приходились на РФ, теперь этого быть не может как по объективным, так и по субъективным причинам", - сказал Пашинян в ответ на вопрос о перспективах разработки концепции реформирования ВС.
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По его словам, Армении предстоит понять, какие отношения у нее будут с Индией в рамках этой концепции, какие отношения в сфере безопасности будут или не будут Ираном, Грузией, США. "Изменятся или нет наши отношения в области безопасности с Россией, как они изменятся? Остаемся ли мы членом ОДКБ или не остаемся? Какие отношения мы строим с Францией? Проблема здесь в том, что сама концепция уже заявлена как декларация, и нам нужно сформулировать такую концепцию, вокруг реализации которой у нас есть как минимум договоренности". - заявил Пашинян.
Он считает, что работа над этим документом может завершиться в течение нынешнего года.
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