https://ria.ru/20240201/armeniya-1924782896.html
В Кремле надеются, что членство Армении в МУС не отразится на отношениях
В Кремле надеются, что членство Армении в МУС не отразится на отношениях - РИА Новости, 01.02.2024
В Кремле надеются, что членство Армении в МУС не отразится на отношениях
России важно, чтобы членство Армении в Международном уголовном суде де-юре и де-факто не сказалось негативно на двусторонних отношениях, Москва ими дорожит,... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:11
2024-02-01T13:11
2024-02-01T13:11
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международный уголовный суд
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. России важно, чтобы членство Армении в Международном уголовном суде де-юре и де-факто не сказалось негативно на двусторонних отношениях, Москва ими дорожит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Армения с четверга официально стала членом Международного уголовного суда (МУС). "Здесь нечего комментировать. Это в целом суверенное право Армении. Но с другой стороны, для нас важно, чтобы подобные решения не сказались и де-юро, и де-факто на наших двусторонних отношениях, которыми мы дорожим и надеемся дальше развивать", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать членство Армении в МУС. В ноябре 2023 года в МУС заявили, что Армения с 1 февраля 2024 года станет 124-м государством-участником, присоединившимся к Римскому статуту, и 19-м государством из восточноевропейской группы.
https://ria.ru/20231004/armeniya-1900297714.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, армения, россия, дмитрий песков, международный уголовный суд
В мире, Армения, Россия, Дмитрий Песков, Международный уголовный суд
В Кремле надеются, что членство Армении в МУС не отразится на отношениях
Песков: Россия надеется, что членство Армении в МУС не повлияет на отношения
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. России важно, чтобы членство Армении в Международном уголовном суде де-юре и де-факто не сказалось негативно на двусторонних отношениях, Москва ими дорожит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Армения с четверга официально стала членом Международного уголовного суда (МУС).
"Здесь нечего комментировать. Это в целом суверенное право Армении. Но с другой стороны, для нас важно, чтобы подобные решения не сказались и де-юро, и де-факто на наших двусторонних отношениях, которыми мы дорожим и надеемся дальше развивать", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать членство Армении в МУС.
В ноябре 2023 года в МУС заявили, что Армения с 1 февраля 2024 года станет 124-м государством-участником, присоединившимся к Римскому статуту, и 19-м государством из восточноевропейской группы.
Армения присоединилась к "охотникам за Путиным"