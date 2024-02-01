https://ria.ru/20240201/armeniya-1924782896.html

В Кремле надеются, что членство Армении в МУС не отразится на отношениях

В Кремле надеются, что членство Армении в МУС не отразится на отношениях - РИА Новости, 01.02.2024

В Кремле надеются, что членство Армении в МУС не отразится на отношениях

России важно, чтобы членство Армении в Международном уголовном суде де-юре и де-факто не сказалось негативно на двусторонних отношениях, Москва ими дорожит,... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:11

2024-02-01T13:11

2024-02-01T13:11

в мире

армения

россия

дмитрий песков

международный уголовный суд

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. России важно, чтобы членство Армении в Международном уголовном суде де-юре и де-факто не сказалось негативно на двусторонних отношениях, Москва ими дорожит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Армения с четверга официально стала членом Международного уголовного суда (МУС). "Здесь нечего комментировать. Это в целом суверенное право Армении. Но с другой стороны, для нас важно, чтобы подобные решения не сказались и де-юро, и де-факто на наших двусторонних отношениях, которыми мы дорожим и надеемся дальше развивать", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать членство Армении в МУС. В ноябре 2023 года в МУС заявили, что Армения с 1 февраля 2024 года станет 124-м государством-участником, присоединившимся к Римскому статуту, и 19-м государством из восточноевропейской группы.

https://ria.ru/20231004/armeniya-1900297714.html

армения

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, россия, дмитрий песков, международный уголовный суд