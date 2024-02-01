https://ria.ru/20240201/armeniya-1924694475.html

Армения стала полноправным членом МУС

Армения стала полноправным членом МУС - РИА Новости, 01.02.2024

Армения стала полноправным членом МУС

Армения с четверга официально стала членом Международного уголовного суда (МУС). РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T00:11

2024-02-01T00:11

2024-02-01T00:13

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ЕРЕВАН, 1 фев - РИА Новости. Армения с четверга официально стала членом Международного уголовного суда (МУС). В Москве ранее назвали неприемлемым ратификацию Ереваном Римского статута МУС на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства России. В ноябре 2023 года в МУС заявили, что Армения с 1 февраля 2024 года станет 124-м государством-участником, присоединившимся к Римскому статуту, и 19-м государством из восточноевропейской группы. Армянский парламент ратифицировал Римский статут 3 октября минувшего года. Тогда за присоединение к МУС проголосовали 60 депутатов правящей партии "Гражданский договор". Представленные в армянском парламенте оппозиционные силы проголосовали против ратификации документа. Представитель оппозиционной фракции "Армения" Арцвик Минасян заявил, что процедура ратификации Римского статута противоречит конституции страны, а утвердившие его депутаты от правящей партии превысили полномочия. Антиконституционным назвал процесс и руководитель другой оппозиционной фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян. Он уточнил, что еще в 2004 году конституционный суд Армении счел Римский статут противоречащим основному закону страны, а решения КС - окончательные и не подлежат пересмотру. Ранее в Республиканской партии Армении, входящей во фракцию "Честь имею", указали, что решение властей о ратификации Римского статута в нынешней геополитической ситуации чревато непредсказуемыми последствиями. В партии заявили, что МУС является крайне политизированным органом, и его статут не ратифицировали такие могущественные державы-постоянные члены Совбеза ООН, как США, Китай и Россия. В партии считают, что ратификация Римского статута нанесет непоправимый удар по армяно-российским отношениям. Между тем действующие власти Армении считают, что проблемные вопросы, связанные с армяно-российскими отношениями в контексте присоединения к МУС, можно решить, заключив двусторонние соглашения. В частности, в сентябре 2023 года руководитель парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян заявлял, что 98-я статья Римского статута МУС позволяет снять угрозы армяно-российским отношениям после ратификации документа. Он сослался на американскую практику заключения на основании 98-й статьи статута двусторонних соглашений, которые гарантируют гражданам США иммунитет от юрисдикции суда. Варданян напомнил, что Армения уже подписала соглашение с США на основании этой статьи, и документ не запрещает заключать такие же договоры со странами, которые не желают признавать приоритетность суда. Однако в октябре того же года замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью РБК заявил, что Москва не может всерьез относиться к идее Еревана заключить соглашение для решения вопросов после ратификации Римского статута. По его словам, российская сторона рассчитывала, что Армения воздержится от такого шага, так как правила МУС допускают, что для тех стран, которые по каким-то причинам не являются подписантами Римского статута, есть возможности обратиться к услугам этого суда, даже не ратифицируя Римский статут. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван решил ратифицировать Римский статут МУС, так как, по его утверждению, инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности республики. Спикер парламента Ален Симонян утверждает, что выгод для страны от ратификации Римского статута много, так как "против Армении совершались и совершаются военные преступления". Российская сторона не раз выражала неодобрение планов Еревана ратифицировать документ. Источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства России. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с Россией, подчеркнул источник. Восьмого сентября 2023 года посол Армении в России Вагаршак Арутюнян был вызван в МИД РФ, где обратили внимание на ряд "недружественных шагов" Еревана, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев жены Пашиняна с передачей гумпомощи, проведение на армянской территории военных учений с участием США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута МУС, контакты с Украиной и учения Армении с США, заявила, что "подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России".

https://ria.ru/20231128/soglashenie-1912476136.html

https://ria.ru/20231211/mus-1915027073.html

https://ria.ru/20240119/kopyrkin-1922275495.html

https://ria.ru/20240101/eaes-1919299219.html

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россия, армения, ереван, арцвик минасян, михаил галузин, никол пашинян, международный уголовный суд, в мире