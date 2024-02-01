https://ria.ru/20240201/argentina-1924921968.html

Задержанного в Аргентине россиянина могут выдать Украине

Задержанного в Аргентине россиянина могут выдать Украине - РИА Новости, 01.02.2024

Задержанного в Аргентине россиянина могут выдать Украине

Полиция Аргентины задержала россиянина по запросу Киева, ожидается суд по вопросу о его возможной выдаче Украине, сообщила РИА Новости заведующая консульским... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T23:27

2024-02-01T23:27

2024-02-01T23:27

в мире

украина

аргентина

киев

интерпол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899181597_0:107:3164:1886_1920x0_80_0_0_cdf7e3b2bbfd9703eb3a963a4f1ac8a7.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 фев - РИА Новости. Полиция Аргентины задержала россиянина по запросу Киева, ожидается суд по вопросу о его возможной выдаче Украине, сообщила РИА Новости заведующая консульским отделом посольства РФ в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова. "Посольство получило официальное уведомление от полиции международного аэропорта Эсейса о том, что 30 января по запросу Интерпола Украины был задержан российский гражданин И. И. Чуркин, прибывший в Аргентину вместе со своей семьей с туристическими целями", - сказала она.Уже состоялось предварительное заседание суда, по решению которого гражданин был освобожден под подписку о невыезде из страны. "В течение ближайших 45 дней состоится заседание суда, на котором будет вынесено решение о том, подлежит ли россиянин экстрадиции на Украину или нет", - сказала Пустовалова.

https://ria.ru/20240129/rossiyanin-1924103036.html

украина

аргентина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, аргентина, киев, интерпол