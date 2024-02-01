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Задержанного в Аргентине россиянина могут выдать Украине
Задержанного в Аргентине россиянина могут выдать Украине - РИА Новости, 01.02.2024
Задержанного в Аргентине россиянина могут выдать Украине
Полиция Аргентины задержала россиянина по запросу Киева, ожидается суд по вопросу о его возможной выдаче Украине, сообщила РИА Новости заведующая консульским... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T23:27
2024-02-01T23:27
2024-02-01T23:27
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 фев - РИА Новости. Полиция Аргентины задержала россиянина по запросу Киева, ожидается суд по вопросу о его возможной выдаче Украине, сообщила РИА Новости заведующая консульским отделом посольства РФ в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова. "Посольство получило официальное уведомление от полиции международного аэропорта Эсейса о том, что 30 января по запросу Интерпола Украины был задержан российский гражданин И. И. Чуркин, прибывший в Аргентину вместе со своей семьей с туристическими целями", - сказала она.Уже состоялось предварительное заседание суда, по решению которого гражданин был освобожден под подписку о невыезде из страны. "В течение ближайших 45 дней состоится заседание суда, на котором будет вынесено решение о том, подлежит ли россиянин экстрадиции на Украину или нет", - сказала Пустовалова.
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в мире, украина, аргентина, киев, интерпол
В мире, Украина, Аргентина, Киев, Интерпол
Задержанного в Аргентине россиянина могут выдать Украине
Россиянин в Аргентине ждет решения суда о его возможной выдаче Украине
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 фев - РИА Новости. Полиция Аргентины задержала россиянина по запросу Киева, ожидается суд по вопросу о его возможной выдаче Украине, сообщила РИА Новости заведующая консульским отделом посольства РФ в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова.
«
"Посольство получило официальное уведомление от полиции международного аэропорта Эсейса о том, что 30 января по запросу Интерпола Украины был задержан российский гражданин И. И. Чуркин, прибывший в Аргентину вместе со своей семьей с туристическими целями", - сказала она.
Уже состоялось предварительное заседание суда, по решению которого гражданин был освобожден под подписку о невыезде из страны.
"В течение ближайших 45 дней состоится заседание суда, на котором будет вынесено решение о том, подлежит ли россиянин экстрадиции на Украину или нет", - сказала Пустовалова.
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