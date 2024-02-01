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СМИ: в Аргентине полиция применила слезоточивый газ против протестующих - РИА Новости, 01.02.2024
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09:39 01.02.2024 (обновлено: 10:14 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/argentina-1924728585.html
СМИ: в Аргентине полиция применила слезоточивый газ против протестующих
СМИ: в Аргентине полиция применила слезоточивый газ против протестующих - РИА Новости, 01.02.2024
СМИ: в Аргентине полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Полиция Аргентины в среду вечером применила слезоточивый газ против несогласных с "шоковой" реформой президента страны Хавьера Милея, которая ведёт к... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T09:39
2024-02-01T10:14
в мире
аргентина
хавьер милей
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 фев - РИА Новости. Полиция Аргентины в среду вечером применила слезоточивый газ против несогласных с "шоковой" реформой президента страны Хавьера Милея, которая ведёт к значительному росту цен, сообщает Nacion. Как сообщает газета Nacion со ссылкой на активистов, правоохранители даже задействовали грузовик с водометом. В среду депутаты Аргентины приступили к рассмотрению реформ. В это же время у здания конгресса начали собираться протестующие. Для обеспечения безопасности было задействовано большое количество силовиков. По мере продолжения обсуждений, напряженность у здания парламента начала расти, не обошлось без стычек между правоохранителями и протестующими. "Активисты сообщили прессе о "побоях" и применении "слезоточивого газа" со стороны силовиков", - пишет издание. Как сообщается, в результате стычек с силовиками были задержаны как минимум шесть человек. По данным Nacion, один из задержанных - 30-летний мужчина чилийской национальности, ему предъявлены обвинения в оказании сопротивления и нападении на сотрудника силовых структур. Остальные задержанные - женщины. Они отказались подчиниться указаниям полиции. В декабре Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков. В среду нижняя палата парламента начала обсуждение реформ. Чтобы пакет законопроектов был принят, власти решили изъять из него ряд статей. В итоге он сократился вдвое. Ранее сообщалось, что депутаты Аргентины спустя 11 часов заседания объявили перерыв в рассмотрении реформ президента, обсуждение возобновится в четверг. Спикер нижней палаты парламента Мартин Менем отмечал, что рассмотрение реформ может занять 3-4 дня.
https://ria.ru/20231224/argentina-1917499441.html
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в мире, аргентина, хавьер милей
В мире, Аргентина, Хавьер Милей
СМИ: в Аргентине полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Nacion: против несогласных с реформами в Аргентине применили слезоточивый газ

© AFP 2024 / Luis RobayoВо время акции протеста в Аргентине
Во время акции протеста в Аргентине - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AFP 2024 / Luis Robayo
Во время акции протеста в Аргентине
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 фев - РИА Новости. Полиция Аргентины в среду вечером применила слезоточивый газ против несогласных с "шоковой" реформой президента страны Хавьера Милея, которая ведёт к значительному росту цен, сообщает Nacion.
Как сообщает газета Nacion со ссылкой на активистов, правоохранители даже задействовали грузовик с водометом.
Президент Аргентины Хавьер Милей выступает перед конгрессом - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
По пути Трампа. Президент с бензопилой взялся за дело
24 декабря 2023, 08:00
В среду депутаты Аргентины приступили к рассмотрению реформ. В это же время у здания конгресса начали собираться протестующие. Для обеспечения безопасности было задействовано большое количество силовиков. По мере продолжения обсуждений, напряженность у здания парламента начала расти, не обошлось без стычек между правоохранителями и протестующими.
"Активисты сообщили прессе о "побоях" и применении "слезоточивого газа" со стороны силовиков", - пишет издание.
Как сообщается, в результате стычек с силовиками были задержаны как минимум шесть человек. По данным Nacion, один из задержанных - 30-летний мужчина чилийской национальности, ему предъявлены обвинения в оказании сопротивления и нападении на сотрудника силовых структур. Остальные задержанные - женщины. Они отказались подчиниться указаниям полиции.
В декабре Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков. В среду нижняя палата парламента начала обсуждение реформ.
Демонстрации возле Конгресса Аргентины во время национальной акции против правительства Хавьера Милея в Буэнос-Айресе. 24 января 2024 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
В Буэнос-Айресе несколько тысяч человек устроили акцию против правительства
24 января, 22:31
Чтобы пакет законопроектов был принят, власти решили изъять из него ряд статей. В итоге он сократился вдвое.
Ранее сообщалось, что депутаты Аргентины спустя 11 часов заседания объявили перерыв в рассмотрении реформ президента, обсуждение возобновится в четверг. Спикер нижней палаты парламента Мартин Менем отмечал, что рассмотрение реформ может занять 3-4 дня.
 
В миреАргентинаХавьер Милей
 
 
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