https://ria.ru/20240201/argentina-1924728585.html

СМИ: в Аргентине полиция применила слезоточивый газ против протестующих

СМИ: в Аргентине полиция применила слезоточивый газ против протестующих - РИА Новости, 01.02.2024

СМИ: в Аргентине полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Полиция Аргентины в среду вечером применила слезоточивый газ против несогласных с "шоковой" реформой президента страны Хавьера Милея, которая ведёт к... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T09:39

2024-02-01T09:39

2024-02-01T10:14

в мире

аргентина

хавьер милей

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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 фев - РИА Новости. Полиция Аргентины в среду вечером применила слезоточивый газ против несогласных с "шоковой" реформой президента страны Хавьера Милея, которая ведёт к значительному росту цен, сообщает Nacion. Как сообщает газета Nacion со ссылкой на активистов, правоохранители даже задействовали грузовик с водометом. В среду депутаты Аргентины приступили к рассмотрению реформ. В это же время у здания конгресса начали собираться протестующие. Для обеспечения безопасности было задействовано большое количество силовиков. По мере продолжения обсуждений, напряженность у здания парламента начала расти, не обошлось без стычек между правоохранителями и протестующими. "Активисты сообщили прессе о "побоях" и применении "слезоточивого газа" со стороны силовиков", - пишет издание. Как сообщается, в результате стычек с силовиками были задержаны как минимум шесть человек. По данным Nacion, один из задержанных - 30-летний мужчина чилийской национальности, ему предъявлены обвинения в оказании сопротивления и нападении на сотрудника силовых структур. Остальные задержанные - женщины. Они отказались подчиниться указаниям полиции. В декабре Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков. В среду нижняя палата парламента начала обсуждение реформ. Чтобы пакет законопроектов был принят, власти решили изъять из него ряд статей. В итоге он сократился вдвое. Ранее сообщалось, что депутаты Аргентины спустя 11 часов заседания объявили перерыв в рассмотрении реформ президента, обсуждение возобновится в четверг. Спикер нижней палаты парламента Мартин Менем отмечал, что рассмотрение реформ может занять 3-4 дня.

https://ria.ru/20231224/argentina-1917499441.html

https://ria.ru/20240124/argentina-1923313025.html

аргентина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, аргентина, хавьер милей