https://ria.ru/20240201/argentina-1924700493.html

У здания парламента Аргентины проходит акция протеста

У здания парламента Аргентины проходит акция протеста - РИА Новости, 01.02.2024

У здания парламента Аргентины проходит акция протеста

Рассмотрение реформ президента Аргентины в конгрессе сопровождается акцией протеста у здания парламента, где собрались около сотни человек. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T01:56

2024-02-01T01:56

2024-02-01T03:58

аргентина

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 фев - РИА Новости. Рассмотрение реформ президента Аргентины в конгрессе сопровождается акцией протеста у здания парламента, где собрались около сотни человек. "Протесты связаны с законом, направленным против работников, который пытается одобрить правительство... Мы будем здесь столько, сколько нужно, даже ночью", - сказал РИА Новости лидер организации "Рабочий полюс" Эдуардо Бельибони.Рядом со зданием конгресса находится большое количество правоохранителей, которые теснят протестующих на тротуары, чтобы они не блокировали проезд по улицам. В ход идут щиты и баллончики с газом. Задержан один человек, сообщил телеканал TN. В декабре Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков. Обсуждение реформ в нижней палате парламента займет 3-4 дня.

https://ria.ru/20240201/protesty-1924695528.html

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